Війна перекреслила багато планів, але, разом з тим, зробила нас усіх сильнішими, зібраними, більш цілеспрямованими. Це стосується і української молоді, яка не відмовляється від своїх мрій, адаптується до нових обставин та з оптимізмом дивиться у завтрашній день. А компанія FLeaders, оператор без перебільшення легендарної серед студентства програми Work and Travel USA, допомагає українським студентам скористатися унікальними можливостями.

FLEADERS – ПЕРЕВІРЕНИЙ ПОСЕРЕДНИК У ПРОГРАМІ WORK AND TRAVEL USA

Щорічно команда FLeaders за програмою Work and Travel USA відправляла у Сполучені Штати близько 350 молодих українців. Навіть у воєнний час ми змогли оформити візи для 106 студенток, провівши разом з ними співбесіду в американському консульстві у Берліні. 85% молоді, що оформляється у Work and Travel USA разом з FLeaders, гарантовано отримує візу. І справа не лише у нашому досвіді, а й у тому, що ми працюємо з кожним кандидатом індивідуально та допомагаємо підготуватися до відвідин посольства на всі сто.

Ще одна перевага нашої компанії – це надійність. Працюючи з перевіреними роботодавцями в рамках Work and Travel USA, ми пропонуємо виключно офіційне працевлаштування у наших партнерів з гарантією отримання візи. Цього року на Work and Travel USA 2023 ви зможете влаштуватися у Sea World, Premier Aquatics, Estes Park, Mariott, Ghirardelli Dunkin Donuts, Starbacks та інших крутих компаніях. Всього на літо на сайті ви знайдете 150 вакансій по Work and Travel USA 2023 у 50 штатах, серед яких точно буде робота вашої мрії, особливо, якщо ви встигнете зареєструватися якнайшвидше.

У програмі Work and Travel USA залучені готелі, піцерії, розважальні центри, пляжні аквапарки, які радо працевлаштуються студентів. Тож для українців, які навчаються у ВИШах, це чудовий шанс заробити, познайомити з новою країною і отримати незабутній досвід, за який так вдячні попередні учасники Work and Travel USA. Ви можете переконатися у цьому в розділі «Відгуки» на нашому сайті, де сотні студентів з обласних центрів України діляться своїми враженнями від співпраці з FLeaders та від перебування в Америці.

УНІКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ ВІДКРИВАЄ ДЛЯ СТУДЕНТІВ WORK AND TRAVEL USA

Work and Travel USA – це не тільки захоплююча мандрівка, що дарує шалені емоції від чотирьох місяців перебування у країні, що є уособленням вільного світу та осередком різних культур. Недарма канадські студенти їздять святкувати свій випускний у Сполучені Штати, а працювати десь у Кремнієвій долині чи в Лос-Анджелеській індустрії розваг мріє молодь усього світу. І це далеко не єдиний плюс поїздки у Штати в рамках програми «Work and Travel USA», переваг набагато більше. Передусім це реальний заробіток: за три місяці, від 9 травня до 9 вересня учасники Work and Travel USA непогано заробляють, тож це чудова нагода покращити своє фінансове становище.

Окрім того, ще місяць ви зможете присвятити виключно собі: розваги, мандрівки різними штатами, знайомство з культурними особливостями та менталітетом американців стануть справжньою туристичною пригодою. На додачу, Work and Travel USA дає чудову нагоду «прокачати» свою англійську, спілкуючись безпосередньо з носіями мови. Та значно розширити коло знайомств, подружившись з молодими людьми з усього світу.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ «СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК» У СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ?

І всі ці бенефіти коштуватимуть не так вже й дорого – не більше 2000$. Для охочих стати учасниками програми Work and Travel USA 2023 ми підготували три цінові пакети. Перший вартістю $1850 включає підбір місця стажування та гарантію отримання американської візи. Другий за $1700- $ 1600 надає бонус тим, хто буде оформлятися разом із друзями, адже разом завжди вигідніше. Найдешевший варіант $1550 для тих, хто хоче зекономити та має час шукати практику в США самостійно.

Який пакет Work and Travel USA 2023 не обрав би студент, компанія FLeaders надає всебічну підтримку аж до вашого виїзду. Ми консультуємо кожного з підготовкою документів, допомагаємо у виборі найбільш оптимальної вакансії та проходженні співбесіди з роботодавцем в онлайн-форматі, готуємо до зустрічі в консульстві та робимо так, щоб складний на перший погляд шлях до омріяного Work and Travel USA 2023 став легким і комфортним. Разом зі студентами ми працюємо на кінцевий результат: успішне оформлення вакансії з роботодавцем та гарантоване отримання візи для поїздки у Сполучені Штати.

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ ПРОГРАМИ WORK AND TRAVEL USA 2023?

Якщо ви наважалися стати учасником Work and Travel USA 2023, вам слід врахувати кілька нюансів. По-перше, через воєнний стан молоді хлопці не можуть перетинати кордон, тому для них програма поки що не працює. По-друге, для отримання візи вам доведеться вирушити в одну з європейських країн, адже американське посольство все ще не відновило свою роботу у Києві. Проте, як тільки це трапиться, ви зможете пройти співбесіду з консулом у столиці України. Також охочі вирушити у США за Work and Travel USA мають вільно володіти розмовною англійською.

А далі – все просто. Вам достатньо написати команді FLeaders у Facebook, Telegram або Instragram та отримати анкету для участі у Work and Travel USA 2023. Заповнену анкету слід надіслати нам з копією закордонного паспорта і мотиваційним листом українською, англійською або російською мовами. У листі напишіть, чому ви мрієте потрапити в США за Work and Travel USA, які перспективи це для вас відкриває, яких змін ви очікуєте від цієї поїздки. Поділіться своєю мотивацію, будьте максимально відвертими та щирими. Ця порада стосується не лише листа, а й відповідей в анкеті, розмов з роботодавцями по ZOOM, співбесіди в посольстві. Відкритість надзвичайно цінується американцями, тож саме ця риса допоможе вам досягнути мети.

ЩО ВАРТО ВРАХУВАТИ, ВИРУШАЮЧИ В США З WORK AND TRAVEL?

Ще кілька порад для тих, хто цього літа подорожуватиме з Work and Travel USA ми взяли з досвіду численних студентів, які вже встигли скористатися послугами FLeaders. До прикладу, важливо взяти з собою певну суму на витрати першої необхідності – хоча б 1000$, які ви зможете витратити на проживання. Адже першу зарплату ви отримаєте тільки через 3-4 тижні, тому маєте бути готовими матеріально забезпечити себе до цього часу.

Ще один важливий нюанс: готовність до різноманіття, яке у перший час може трішки шокувати. Нам всім потрібен час на звикання до нового середовища, але робота та спілкування допоможуть вам оговтатися досить швидко.

Не менш важливо використати можливості, які надає Work and Travel USA максимально: добре показати себе у роботі, зав’язати нові знайомства, побувати у місцях, потрапити куди ви давно мріяли, підтягнути англійську. Всі ці навички стануть вам у нагоді при поверненні в Україну і допоможуть провести час у Сполучених Штатах цікаво та насичено.

Якщо ви завжди мріяли попрацювати закордоном, прогулятися по Мангеттену, познайомитися з десятками іноземців та розкрити свій потенціал – Work and Travel USA стане інструментом для здійснення усіх бажань. Реєструйтеся у Work and Travel USA 2023 і готуйтеся до фантастичного літа у Сполучених Штатах.