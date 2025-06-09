Дуже часто флокси втрачають життєздатність через паразитів

Якщо ваші флокси починають в’янути або на нижньому листі з’являється жовтизна, це не варто ігнорувати. Своєчасна діагностика причин і правильна реакція можуть врятувати рослину від загибелі. Першим кроком завжди має бути з’ясування, що саме викликало засихання – хвороби, шкідники чи помилки у догляді. Як врятувати квіти, пише Fermerstvo.

Шкідники: невидимі вороги квітника

Дуже часто флокси втрачають життєздатність через паразитів. Наприклад:

трипси – дрібні комахи, які висмоктують сік із листя та бутонів. Їх складно побачити, але ознаками ураження є поява жовтизни, білих плям на пелюстках і темних крапок на листках;

павутинний кліщ – маленький червоний шкідник, що залишає тонку павутинку на листі. Через неї погіршується фотосинтез, що викликає в’янення й деформацію квітів;

нематоди – майже невидимі черв’яки, які уражають рослину зсередини. При цьому спершу сохне нижнє листя, з’являються нарости та ущільнення на тканинах.

Флокси також можуть страждати від попелиці, гусені, хрестоцвітої блішки та інших паразитів.

Як боротися зі шкідниками

Для незначних уражень можна використати розчин господарського мила (100 г на 1 л води). Якщо цього недостатньо – варто вдатися до інсектицидів: «Актара», «Агравертін», «Іскра», «Актеллік», «Командор», «Нематофогін-А» та інші. Обробляти слід не лише уражені кущі, а й сусідні.

Якщо паразити пошкодили рослину надто сильно, її потрібно видалити з ділянки, щоб уникнути зараження інших квітів.

Хвороби: грибки та віруси

Навіть здорові флокси можуть втратити стійкість через неправильний догляд. Це робить їх уразливими до інфекцій.

кільцева плямистість викликає плями на листі, що швидко поширюються, висушуючи всю пластину;

септоріоз проявляється бурими крапками з бордовою окантовкою, які поступово знищують стебло;

іржа характерна дрібними темними цятками, особливо на квітах з темними пелюстками;

вертицильоз та вілт перекривають судини рослини, викликаючи в’янення спершу листя, а потім усієї рослини;

фомоз, гулкова гниль та некротична плямистість спричиняють жовтизну, темні плями, деформацію та відмирання кущів.

У разі грибкових захворювань добре працює бордоська рідина (3%). Обприскування повторюють тричі, з інтервалом у 10-14 днів.

На жаль, вірусні хвороби не лікуються, уражені кущі слід видалити і знищити, щоб не допустити поширення на інші рослини.

Помилки в догляді

Не завжди проблема в інфекціях. Часто флокси страждають від агротехнічних прорахунків:

грунт має бути пухким, добре удобреним, не кислим. Занадто глиниста або бідна земля виснажує рослину;

полив важливий, але і його надлишок, і нестача однаково шкодять. За звичайних умов достатньо одного поливу на тиждень, у посуху – кожні 3-4 дні;

бур’яни забирають вологу та поживні речовини. Їх регулярне видалення – обов’язкова частина догляду.

Що робити, якщо причина невідома

Якщо джерело проблеми не вдається точно встановити, варто провести комплексні оздоровчі заходи. У травні рослини можна підживити розчином коров’яку (1:10) або аміачною селітрою (30 г на 10 л). Влітку й восени – додати суперфосфат (40 г) і сірчанокислий калій (25 г) на відро води.