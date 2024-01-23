Ціна паркетного цеху під час аукціону зросла у десять разів

Фонд державного майна провів аукціон з продажу паркетного цеху в селищі Клевань. Під час торгів сума зросла у десять разів з 1,1 млн грн до 11,2 млн грн. Переможцем торгів стало львівське підприємство «Алюфініш Україна».

Як йдеться на сайті Prozorro.продажі, аукціон відбувся у вівторок, 23 січня. Паркетний цех перебував на балансі Костопільського лісгоспу. Лот включає не лише паркетний цех, а й котельню, декілька прибудов та обладнання. Стартова ціна становила 1,1 млн грн.

На торги зареєструвались 17 учасників. Найвищу ціну – 11,2 млн грн – запропонувало підприємство «Алюфініш Україна». Наразі представники підприємства повинні підписати протокол, а тоді оплатити покупку.

Згідно з даними на YouControl, фірма «Алюфініш Україна» зареєстрована в 2022 році у Львові, займається оптовою торгівлею хімічними продуктами. Власниками фірми є Галина та Олександр Морози.

Як повідомляє Liga.net, місяць тому ця ж компанія виграла аукціон з приватизації деревообробного цеху в розташованому неподалік місті Ківерці, але не заплатила й була дискваліфікована. На повторному аукціоні перемогла інша компанія Олександра і Галини Мороз ТОВ «Гальванічні технології», але вже з нижчою ставкою. Така схема дозволить їм зекономити щонайменше 3 млн грн. Повторний аукціон відбувся 9 січня, станом на 23 січня інформації про оплату ще не було.