Фонд соцстраху призупинив виплату лікарняних та декретних

Фінансування не здійснюється тимчасово, переконують в ФССУ

Фонд соціального страхування України призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. Про це повідомили у прес-центрі ФССУ у середу, 20 листопада.

«20 листопада 2019 року Фондом соціального страхування України вимушено призупинено перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.

«За діючим законодавством Фонд не може перерахувати кошти за кожним з напрямів фінансування більше, ніж затверджено в бюджеті Фонду на 2019 рік, прийнятому Кабінетом міністрів України. За напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік видатки було вичерпано 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з сьогоднішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін до річного бюджету», – повідомив директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.

Зазначається, що загальні видатки Фонду на поточний рік було заплановано у розмірі 23,26 млрд грн, зокрема, на виплату матеріального забезпечення та соціальні послуги – 12,974 млрд грн, з яких 12,535 млрд грн – на матеріальне забезпечення.

Станом на сьогодні загальна сума по заявах-розрахунках, наданих до фінансування у 2019 році з урахування заборгованості на початок року, становить 13,573 млрд грн, що перевищує кошторисні призначення на рік за відповідною статтею видатків на 1,038 млрд грн.

«Ситуація недопустима, фактично виплати зупинено через бюрократичні причини. Зараз ми ведемо перемовини із Міністерством соціальної політики, яке, як орган державного нагляду за Фондом, може за погодженням із Міністерством фінансів подати проект внесення відповідних змін на затвердження Кабміну. Проект змін напрацьований, сподіваюсь, Міністерство соціальної політики найближчим часом його подасть. Щойно Кабінет міністрів прийме зміни, виплати буде відновлено», – наголосив Баженков.

Як зазначається, бюджет Фонду на поточний рік подавався на затвердження Кабміну колишнім керівництвом Мінсоцполітики і був штучно занижений по видатках. Кошти на лікарняні і декретні було закладено на рівні 2018 року, без врахування зростання середньої заробітної плати. Разом із зниженням у попередні періоди загалом на 5,1% частки ЄСВ, яка спрямовується до бюджету Фонду, це призвело до затримок із виплатою матеріального забезпечення та, на сьогодні, вимушеної повної зупинки виплат за цим напрямом, додали у ФССУ.

У Фонді повідомили, що здійснення страхових виплат, а також фінансування медичних і соціальних послуг для потерпілих на виробництві та реабілітаційного лікування для застрахованих осіб здійснюється Фондом у штатному режимі.

За даними Фонду, за 10 місяців 2019 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати допомог по вагітності та пологах для 128,45 тис. жінок на загальну суму 3,8 млрд грн.

До слова, постанова №16 «Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік» була ухвалена Кабінетом міністрів 16 січня 2019 року. Загальні видатки Фонду на цей рік було заплановано у розмірі 23,26 млрд грн, зокрема, на виплату матеріального забезпечення та соціальні послуги - 12,974 млрд грн, з яких 12,535 млрд грн - на матеріальне забезпечення.

Доповнено: 21:15. У Мінсоцполітики заяву ФССУ назвали неправдивою і пов'язали її з одноосібними діями Євгена Баженкова.