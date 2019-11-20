У Мінсоцполітики назвали неправдивою заяву про призупинення виплат лікарняних та декретних

Міністерство соціальної політики повідомляє, що інформація, яку оприлюднив сьогодні Фонд соціального страхування України щодо призупинення фінансування виплат, зокрема лікарняних, а також у зв’язку з вагітністю та пологами, не відповідає дійсності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, станом на сьогодні залишки на рахунку Фонду становлять 429,4 млн грн, що є цілком достатньою сумою для здійснення необхідних поточних виплат. У відомстві також нагадали, що надходження до Фонду формуються щодня із сплати єдиного соціального внеску роботодавцями.

«Проте минулого тижня Печерський суд міста Києва поновив на посаді колишнього керівника Фонду Євгена Баженкова. Він був зареєстрований державним реєстратором навіть без повного тексту рішення. Власне він і призупинив виплати. Пан Баженков не був уповноважений приймати такі рішення, тому що не було засідання комісії по його поновленню. Будь-які рішення щодо суттєвих змін по бюджету, зокрема щодо призупинення виплат, приймаються лише правлінням Фонду — не одноосібно», – зазначили у Мінсоцполітики.

У відомстві також розповіли, що правління Фонду не збиралось, тож жодних рішень по призупиненню виплат не приймалось. Уряд тільки в п’ятницю на своєму засідання прийняв постанову про заміну урядової сторони правління.

Найближчим часом правління буде зібрано для вирішення ситуації.

«Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію неприйнятною. 18 листопада Міністерство соціальної політики уже звернулося до Міністерства юстиції із проханням скасувати дії державного реєстратора щодо запису в ЄДРПОУ Баженкова Є.В. як директора Виконавчої дирекції Фонду», – йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики переконують, що докладуть усіх зусиль для якомога швидшого вирішення ситуації та гарантують поновлення виплат.

Як інформував ZAXID.NET, Фонд соціального страхування України сьогодні призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. У самому ФССУ пояснили, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду. Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.