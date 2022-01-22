ФОПи можуть подати річну декларацію у «Дії»
Подати річну декларацію фізичні особи-підприємці 1, 2 та 3 груп з 22 січня
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У сервісі електронних послуг «Дія» тепер можна подати річну декларацію фізособи-підприємця для 1, 2 та 3-ї груп. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як повідомляється, нова послуга дозволяє подати декларацію у кілька кліків. Очікується, що вона звільнить фізосіб від необхідності наймати бухгалтера або переплачувати за сервіс.
Очільник Мінцифри на своєму каналі в Telegram опублікував відео з відповідною інструкцією.
Щоб подати декларацію ФОП першої та другої груп, потрібно:
- у застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації;
- ввести суму доходу за рік та контактні дані;
- Дія заповнить дані про ЄП та ЄСВ. (Усі дані та суми редагуються);
- уважно перевірити інформацію;
- підписати декларацію Дія.Підписом.
Для ФОП третьої групи потрібно:
- у застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації
- декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів – потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. (Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму доходу за 9 місяців);
- сума податку до сплати вираховується автоматично, так само як і дані про Єдиний соціальний внесок;
- відредагувати дані та суми в декларації
- підписати Дія.Підписом.
Як інформував ZAXID.NET, раніше у Мінцифри анонсували появу у додатку «Дія» послуги «єЗахист», яка повідомлятиме про перевірку даних у реєстрах. Раніше в додатку запустили повідомлення про перевірку кредитної історії користувачів.