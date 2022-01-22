У сервісі електронних послуг «Дія» тепер можна подати річну декларацію фізособи-підприємця для 1, 2 та 3-ї груп. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомляється, нова послуга дозволяє подати декларацію у кілька кліків. Очікується, що вона звільнить фізосіб від необхідності наймати бухгалтера або переплачувати за сервіс.

Очільник Мінцифри на своєму каналі в Telegram опублікував відео з відповідною інструкцією.

Щоб подати декларацію ФОП першої та другої груп, потрібно:

у застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації;

ввести суму доходу за рік та контактні дані;

Дія заповнить дані про ЄП та ЄСВ. (Усі дані та суми редагуються);

уважно перевірити інформацію;

підписати декларацію Дія.Підписом.

Для ФОП третьої групи потрібно:

у застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації

декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів – потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. (Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму доходу за 9 місяців);

сума податку до сплати вираховується автоматично, так само як і дані про Єдиний соціальний внесок;

відредагувати дані та суми в декларації

підписати Дія.Підписом.

Як інформував ZAXID.NET, раніше у Мінцифри анонсували появу у додатку «Дія» послуги «єЗахист», яка повідомлятиме про перевірку даних у реєстрах. Раніше в додатку запустили повідомлення про перевірку кредитної історії користувачів.