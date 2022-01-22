Також у сервісі українці зможуть дізнатися базові правила кібербезпеки

Сервіс державних послуг «Дія» найближчим часом запустить послугу «єЗахист». Це сервіс, який повідомлятиме українців про наявність інформації про них у реєстрах. Про запуск повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Також у сервісі українці зможуть дізнатися базові правила кібербезпеки.

Наступним кроком, за словами міністра, буде запуск сервісу, який надсилатиме українцям повідомлення, коли чиновник перевіряє їхні дані в реєстрі.

Міністр також прокоментував інформацію про нібито «злив даних українців»: назвав її неправдивою і зазначив, що додаток «Дія» не зберігає персональні дані користувачів.

За його словами, міністерство почало працювати над усіма цими випадками.

«Ми блокуємо такі ресурси та знаходимо кошти інвестувати на захист реєстрів, щоб ваші дані були під контролем», – запевняє Федоров.

Як інформував ZAXID.NET, 21 січня невідомий виставив на продаж нібито персональні дані громадян України, які, за його словами, отримали з державного сервісу «Дія». Автор стверджує, що база даних містить персональну інформацію 2,6 мільйона українців. Він обіцяє надати їхні ПІБ, дати народження, номери телефонів, ІПН, дані з державних та закордонних паспортів.

Своєю чергою, в Міністерстві цифрової трансформації назвали це «продовженням гібридної війни». Там кажуть, що ще з минулих вихідних в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня. У багатьох ідеться про продаж бази даних «Дії».

Там також закликали українців не піддаватися паніці й запевнили, що шахраї продають старі дані, скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року.