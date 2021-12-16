Міністерство цифрової трансформації та Міністерство внутрішніх справ працюють над можливістю подання заяви до поліції в онлайн режимі. Про плани запровадити таку можливість розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров у інтерв'ю «BBC-Україна», опублікованому 16 грудня.

«Коли з'явився новий міністр внутрішніх справ [Денис Монастирський], ми провели з ним зустріч. Один з проєктів, які ми плануємо зробити, - це подача заяви в поліцію онлайн», – заявив він.

Він додав, що поки не може анонсувати точну дату запуску, оскільки Мінцифри та МВС ще працюють над цим проектом.

Нагадаємо, що наприкінці листопада на порталі державних послуг «Дія» з’явились нові послуги – із оформлення та перерахунку пенсій. Раніше Мінцифри також запустило бета-тестування зміни місця реєстрації на цьому порталі, що, за даними відомтсва, є найпопулярнішою послугою серед українців.