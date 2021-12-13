Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нову послугу на порталі «Дія»

Незабаром на порталі «Дія» можна буде подати заявку, щоб стати кандидатом в усиновлювачі дитини. Над впровадженням цього проекту працюють фахівці Міністерства цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики, повідомив у понеділок, 13 грудня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі щоб стати усиновлювачем, потрібно збирати паперові документи та довідки, нести їх до служб у справах дітей та довго чекати на результат. Федоров наголосив, що тоді втрачається дорогоцінний для дітей час. Тому цей процес вирішили спростити.

«Послуга онлайн полегшить подання необхідних документів для людей, які бажають усиновити дитину. А також прискорить перевірку документів працівниками служби у справах дітей. Крім того, послуга онлайн дозволить мінімізувати корупційну складову», – стверджує міністр.

Також, за його словами, новий сервіс дозволить отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення через портал «Дія». Наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції від регіонів та державних органів стосовно реалізації цього проекту.