Ford відкликає тисячі позашляховиків у США

Американський автовиробник Ford Motor відкликає 254 640 позашляховиків у США через технічну проблему. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Причиною відкликання став збій у програмному забезпеченні, який може призвести до зникнення зображення з камери заднього виду. Також через помилку можуть некоректно працювати деякі системи допомоги водієві, зокрема система запобігання зіткненням, утримання автомобіля в смузі руху та моніторинг сліпих зон.

Відкликання стосується кількох моделей SUV:

Lincoln Navigator,

Lincoln Nautilus,

Lincoln Aviator,

Ford Explorer.

У Ford повідомили, що проблему вирішать шляхом оновлення програмного забезпечення. Власники авто зможуть встановити його в дилерських центрах або отримати дистанційно — через бездротове оновлення.

До слова, ща підсумками 2025 року Ford посів сьоме місце серед найбільших автовиробників світу. Продажі компанії за рік знизилися майже на 2% – до 4,4 млн автомобілів.

