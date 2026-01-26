Mercedes-Benz CLA є однією з найуспішніших у лінійці бренду

Mercedes-Benz відкликає понад 1,6 тисячі гібридних седанів CLA через неправильно підключену проводку, що може призвести до перегрівання та пожежі. Відповідні дані зафіксовані в європейській системі оповіщення про небезпечну продукцію.

Під відкликання потрапили автомобілі Mercedes-Benz CLA нового покоління серії C178 у гібридному виконанні, виготовлені в Німеччині в період з 17 листопада до 19 грудня 2025 року. Загалом у світі налічують 1682 таких авто.

Компанія з відкликання охоплює всі модифікації лінійки, зокрема CLA 180, CLA 200 і CLA 220, а також повнопривідні версії CLA 200 4MATIC та CLA 220 4MATIC. Усі відкликані автомобілі оснащені чотирициліндровим двигуном M252.

Причиною відкликання стала проблема з проводкою 48-вольтової електричної системи mild-hybrid, яка відповідає за рекуперацію енергії та додаткову подачу потужності на бензиновий двигун через електромотор. За даними виробника, кабелі підключені з відхиленням від технічних вимог.

Такий дефект може спричинити перегрів електросистеми та створює ризик займання. Крім того, недостатній захист контактів підвищує ймовірність ураження електричним струмом. У межах сервісної кампанії дилери Mercedes-Benz проведуть перевірку та усунуть несправності з підключенням.

Водночас модель CLA залишається однією з найуспішніших у лінійці бренду. Ба більше, у 2025 році Mercedes-Benz CLA визнали найбезпечнішим автомобілем за версією Euro NCAP. Модель отримала не лише максимальні п’ять зірок, а й найвищий загальний бал серед усіх новинок року. Захист дорослих пасажирів оцінили у 94%, дітей – у 89%, пішоходів і велосипедистів – у 93%, а роботу систем активної безпеки – у 85%.

Експерти Euro NCAP також відзначили «розумну» систему автоматичного гальмування. За сумарними результатами CLA випередив Tesla Model 3 та Model Y. Крім того, у січні модель здобула титул «Автомобіль року – 2026» на Брюссельському автосалоні, набравши 320 балів.

Як писав ZAXID.NET, у вересні 2025 року інший німецький автовиробник – BMW відкликав сотні тисяч автомобілів у світі через ризик займання двигуна. Лише в Німеччині та США проблема торкнулася понад 331 тисячі машин.