Формула-1: Ферстаппен перервав смугу невдач неймовірною перемогою на Гран-прі Бразилії
У неділю, 3 листопада, в Сан-Паулу відбулось Гран-прі Бразилії, в якому перемогу святкував пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Для нідерландця цей успіх став першим після тріумфу в Іспанії (23 червня). Другу і третю сходинки сенсаційно посіли представники Alpine Естебан Окон та П’єр Гаслі, що дозволило команді піднятися відразу на три позиції в Кубку конструкторів.
З поул-позиш стартував головний конкурент Ферстаппена Ландо Норріс (McLaren), а Макс через заміну двигуна розпочинав дощові перегони лише сімнадцятим. Другим розпочинав Джордж Расселл з Mercedes, а третє місце виборов пілот RB Юкі Цунода, показавши найкращий результат кваліфікації у кар'єрі.
Завдяки низці сходжень інших пілотів, жовтим прапорам та зупинці змагань нідерландцю вдалось обійти всіх своїх конкурентів. Норріс став лише шостим, а Карлос Сайнс зійшов ще на початку Гран-прі, чим завдав серйозного удару по амбіціях Ferrari виграти Кубок конструкторів.
Гран-прі Бразилії, топ-10:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 69 кіл
- 2. Естебан Окон (Alpine) +19,477 сек.
- 3. П’єр Гаслі (Alpine) + 22,523 сек.
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) + 23,265 сек.
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) +30,177 сек.
- 6. Ландо Норріс (McLaren) +31,372 сек.
- 7. Юкі Цунода (RB) +42,056 сек.
- 8. Оскар Піастрі (McLaren) +44,943 сек.
- 9. Ліам Лоусон (RB) +50,452 сек.
- 10. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +50,753 сек.
Не фінішували:
- Карлос Сайнс (Ferrari)
- Франко Колапінто (Williams)
- Ленс Стролл (Aston Martin)
- Ніко Хюлькенберг (Haas)
- Александер Албон (Williams)
У загальному заліку відрив Ферстаппена від Норріса досяг 62 очок. Третім, як і раніше, йде Леклер, однак він, як і Піастрі, втратив навіть математичні шанси на чемпіонство.
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 393
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 331
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) – 307
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) – 262
- 5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 244
- 6. Джордж Расселл (Mercedes) – 192
- 7. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 190
- 7. Джордж Расселл (Mercedes) – 177
- 8. Серхіо Перес (Red Bull) – 151
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 62
- 10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 31
В Кубку конструкторів McLaren тепер випереджає Ferrari на 36 очок, а Red Bull поступається лідерам 49 балів. Alpine завдяки сенсаційному подвійному подіуму прорвалася з дев'ятої позиції на шосту.
Кубок конструкторів, очки:
- 1. McLaren – 593
- 2. Ferrari – 557
- 3. Red Bull – 544
- 4. Mercedes – 382
- 5. Aston Martin – 86
- 6. Alpine – 49
- 7. Haas – 46
- 8. RB – 44
- 9. Williams – 17
- 10. Sauber – 0
Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться за три тижні, 24 листопада, у Лас-Вегасі (США).