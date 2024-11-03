Перегони у Сан-Паулу стали одними з найдраматичніших у поточному сезоні

У неділю, 3 листопада, в Сан-Паулу відбулось Гран-прі Бразилії, в якому перемогу святкував пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Для нідерландця цей успіх став першим після тріумфу в Іспанії (23 червня). Другу і третю сходинки сенсаційно посіли представники Alpine Естебан Окон та П’єр Гаслі, що дозволило команді піднятися відразу на три позиції в Кубку конструкторів.

З поул-позиш стартував головний конкурент Ферстаппена Ландо Норріс (McLaren), а Макс через заміну двигуна розпочинав дощові перегони лише сімнадцятим. Другим розпочинав Джордж Расселл з Mercedes, а третє місце виборов пілот RB Юкі Цунода, показавши найкращий результат кваліфікації у кар'єрі.

Завдяки низці сходжень інших пілотів, жовтим прапорам та зупинці змагань нідерландцю вдалось обійти всіх своїх конкурентів. Норріс став лише шостим, а Карлос Сайнс зійшов ще на початку Гран-прі, чим завдав серйозного удару по амбіціях Ferrari виграти Кубок конструкторів.

Гран-прі Бразилії, топ-10:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 69 кіл

2. Естебан Окон (Alpine) +19,477 сек.

3. П’єр Гаслі (Alpine) + 22,523 сек.

4. Джордж Расселл (Mercedes) + 23,265 сек.

5. Шарль Леклер (Ferrari) +30,177 сек.

6. Ландо Норріс (McLaren) +31,372 сек.

7. Юкі Цунода (RB) +42,056 сек.

8. Оскар Піастрі (McLaren) +44,943 сек.

9. Ліам Лоусон (RB) +50,452 сек.

10. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +50,753 сек.

Не фінішували:

Карлос Сайнс (Ferrari)

Франко Колапінто (Williams)

Ленс Стролл (Aston Martin)

Ніко Хюлькенберг (Haas)

Александер Албон (Williams)

У загальному заліку відрив Ферстаппена від Норріса досяг 62 очок. Третім, як і раніше, йде Леклер, однак він, як і Піастрі, втратив навіть математичні шанси на чемпіонство.

Загальний залік пілотів, очки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 393

2. Ландо Норріс (McLaren) – 331

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 307

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 262

5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 244

6. Джордж Расселл (Mercedes) – 192

7. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 190

7. Джордж Расселл (Mercedes) – 177

8. Серхіо Перес (Red Bull) – 151

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 62

10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 31

В Кубку конструкторів McLaren тепер випереджає Ferrari на 36 очок, а Red Bull поступається лідерам 49 балів. Alpine завдяки сенсаційному подвійному подіуму прорвалася з дев'ятої позиції на шосту.

Кубок конструкторів, очки:

1. McLaren – 593

2. Ferrari – 557

3. Red Bull – 544

4. Mercedes – 382

5. Aston Martin – 86

6. Alpine – 49

7. Haas – 46

8. RB – 44

9. Williams – 17

10. Sauber – 0

Нагадаємо, наступний Гран-прі відбудеться за три тижні, 24 листопада, у Лас-Вегасі (США).