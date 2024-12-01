Формула-1: Ферстаппен закріпив чемпіонство перемогою на Гран-прі Катару
У неділю, 1 грудня, відбулось Гран-прі Катару, в якому переможцем став пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Другим фінішував представник Ferrari Шарль Леклер, а третім – Оскар Піастрі з McLaren.
Ферстаппен напередодні здобув поул-позишн, однак стартував з другої сходинки через штраф, накладений за інцидент під час третього сегмента кваліфікації (заважав Джорджу Расселлу). Попри це вже в першому повороті він пройшов пілота Mercedes і надалі його головним конкурентом був лідер Mclaren Ландо Норріс.
Запеклій боротьбі завадили стюарди, які ухвалили рішення дати англійцю суворий штраф за перевищення швидкості під жовтими прапорами – зупинка в боксах на десять секунд. Як наслідок, Норріс із другого місця відкотився на останнє й лише наприкінці заїзду зумів піднятись у топ-10.
Гран-прі Катару, топ-10:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 57 кіл
- 2. Шарль Леклер (Ferrari) +6,031 сек.
- 3. Оскар Піастрі (McLaren) +6,819 сек.
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) +14,104 сек.
- 5. П'єр Гаслі (Alpine) +16,782 сек.
- 6. Карлос Сайнс (Ferrari) +17,476 сек.
- 7. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +19,867 сек.
- 8. Чжоу Гуаньюй (Sauber) +25,360 сек.
- 9. Кевін Магнуссен (Haas) +32,177 сек.
- 10. Ландо Норріс (Mclaren) +35,762 сек.
Не фінішували:
- Ніко Хюлькенберг (Haas)
- Серхіо Перес (Red Bull)
- Ленс Стролл (Aston Martin)
- Франко Колапінто (Williams)
- Естебан Окон (Alpine)
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 429
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 350
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) – 341
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) – 291
- 5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 272
- 6. Джордж Расселл (Mercedes) – 235
- 7. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 211
- 8. Серхіо Перес (Red Bull) – 152
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 68
- 10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 37
Втрата очок Ландо Норрісом напряму вплинула на боротьбу між McLaren та Ferrari за Кубок Конструкторів – тепер трофей буде розіграно в останніх перегонах сезону, які відбудуться за тиждень в Абу-Дабі.
Кубок конструкторів, очки:
- 1. McLaren – 640
- 2. Ferrari – 619
- 3. Red Bull – 581
- 4. Mercedes – 446
- 5. Aston Martin – 92
- 6. Alpine – 49
- 7. Haas – 54
- 8. RB – 46
- 9. Williams – 17
- 10. Sauber – 4
Нагадаємо, завершальний Гран-прі відбудеться за тиждень, 8 грудня, в Абу-Дабі (ОАЕ).