Нідерландець попри штраф зумів фінішувати лідером

У неділю, 1 грудня, відбулось Гран-прі Катару, в якому переможцем став пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Другим фінішував представник Ferrari Шарль Леклер, а третім – Оскар Піастрі з McLaren.

Ферстаппен напередодні здобув поул-позишн, однак стартував з другої сходинки через штраф, накладений за інцидент під час третього сегмента кваліфікації (заважав Джорджу Расселлу). Попри це вже в першому повороті він пройшов пілота Mercedes і надалі його головним конкурентом був лідер Mclaren Ландо Норріс.

Запеклій боротьбі завадили стюарди, які ухвалили рішення дати англійцю суворий штраф за перевищення швидкості під жовтими прапорами – зупинка в боксах на десять секунд. Як наслідок, Норріс із другого місця відкотився на останнє й лише наприкінці заїзду зумів піднятись у топ-10.

Гран-прі Катару, топ-10:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 57 кіл

2. Шарль Леклер (Ferrari) +6,031 сек.

3. Оскар Піастрі (McLaren) +6,819 сек.

4. Джордж Расселл (Mercedes) +14,104 сек.

5. П'єр Гаслі (Alpine) +16,782 сек.

6. Карлос Сайнс (Ferrari) +17,476 сек.

7. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +19,867 сек.

8. Чжоу Гуаньюй (Sauber) +25,360 сек.

9. Кевін Магнуссен (Haas) +32,177 сек.

10. Ландо Норріс (Mclaren) +35,762 сек.

Не фінішували:

Ніко Хюлькенберг (Haas)

Серхіо Перес (Red Bull)

Ленс Стролл (Aston Martin)

Франко Колапінто (Williams)

Естебан Окон (Alpine)

Загальний залік пілотів, очки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 429

2. Ландо Норріс (McLaren) – 350

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 341

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 291

5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 272

6. Джордж Расселл (Mercedes) – 235

7. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 211

8. Серхіо Перес (Red Bull) – 152

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 68

10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 37

Втрата очок Ландо Норрісом напряму вплинула на боротьбу між McLaren та Ferrari за Кубок Конструкторів – тепер трофей буде розіграно в останніх перегонах сезону, які відбудуться за тиждень в Абу-Дабі.

Кубок конструкторів, очки:

1. McLaren – 640

2. Ferrari – 619

3. Red Bull – 581

4. Mercedes – 446

5. Aston Martin – 92

6. Alpine – 49

7. Haas – 54

8. RB – 46

9. Williams – 17

10. Sauber – 4

Нагадаємо, завершальний Гран-прі відбудеться за тиждень, 8 грудня, в Абу-Дабі (ОАЕ).