За скоєені мешканці Донеччини загрожує до восьми років тюрми

Івано-Франківська СБУ затримала жінку, яка передавала бойовикам «ДНР» інформацію про розташування українських військових, переміщення техніки та позиції ЗСУ біля її села. Під час допиту мешканка Донеччини розповіла, що передавала росіянам дані про ЗСУ голосовими повідомленнями. Свою вину інформаторка визнала повністю. За скоєне жінці загрожує до восьми років ув'язнення.

Про затримання інформаторки, яка працювала на російські спецслужби, повідомила прес-служба СБУ в Івано-Франківській області. У повідомленні уточнюється, що жінку затримали у Покровському районі Донецької області, вона є мешканкою села, поблизу якого була розташована одна з позиції військових ЗСУ.

«Жінка збирала та передавала російській армії інформацію про позиції і переміщення військової техніки, озброєнь та особового складу Збройних сил для завдання по них ракетних ударів. Інформаторка передала ворогу відомості про підрозділ, який стояв неподалік від її села. Зокрема, вказала координати складу боєприпасів, а також повідомила про пересування техніки ЗСУ», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі уточнюють, що позиції ЗСУ знаходились за кількадесят кілометрів від зони бойових дій. Тож загарбники планували нанести по них ракетний удар. «Завдяки своєчасному реагуванню сил оборони України, підрозділ ЗСУ вчасно змінив позиції. Про те, що передані нею координати втратили актуальність, інформаторка теж повідомила ворогам», – йдеться у повідомленні.

СБУ додає, що інформацію мешканка Покровського району передавала бойовику незаконного збройного формування «ДНР» збройних сил РФ. Він вийшов на жінку через соцмережу та запропонував повідомляти про розташування сил і українського війська в районі її проживання. Інформаторку затримали у неї вдома, під час обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон, через який відбувалося спілкування з бойовиком ворожої армії.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про, переміщення зброї, озброєння ЗСУ). За скоєне інформаторці загрожує до восьми років позбавлення волі.