Це друга операція TAVI в медзакладі з кінця 2023 року

В Івано-Франківській центральній клінічній лікарні пацієнтці, яка подолала рак, імплантували серцевий аортальний клапан за допомогою ендоваскулярної технології. Операцію виконали через невеликий розріз на правому стегні, без розрізів на грудній клітці та зупинки кровообігу.

Як повідомили в ЦМКЛ Івано-Франківської міської ради 23 липня, 66-річна пацієнтка з аортальним стенозом перенесла кілька важких онкопатологій і мала протипоказання для проведення операції на відкритому серці.

«Жінка подолала рак і знаходилась в стійкій ремісії тривалий час. Через онкологію раніше їй проводили двобічну мастектомію, хіміо- та променеву терапію на грудну клітку, внаслідок чого у пацієнтки розвинувся остеопороз кісток. Після розсічення її грудина могла не загоїтись», – пояснив кардіохірург Тарас Гудзенко.

Малоінвазивну операцію TAVI (транскатетерна імплантація аортального клапана –ред.) провели ментор Андрій Хохлов, серцево-судинний хірург Олег Совтус, кардіохірурги Тарас Гудзенко та Андрій Бойко, анестезілоги Євгеній Грущак та Ігор Максимюк, операційна медсестра Мар’яна Бабійчук, медсестра-анестезистка Наталія Безбах.

Транскатетерний клапан, розміром 7 мм, пацієнтці імплантували через розріз у 3 см на правому стегні, без розрізів на грудній клітці та зупинки кровообігу. Він пройшов по судинам до грудної клітки, розширився до потрібного розміру і почав виконувати функції, на які вже був не здатен рідний серцевий клапан. На другий день після операції жінка змогла ходити і незабаром її випишуть з лікарні.

Це друга операція TAVI в Івано-Франківській центральній клінічній лікарні з кінця 2023 року. Серцеві клапани для цих втручань купляли за гроші державного бюджету.