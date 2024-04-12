Після реабілітації пацієнтці протезуватимуть щелепу титановою пластиною та вставлять імпланти зубів

Стоматологи-хірурги Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська видалили у мешканки Запорізької області пухлину розміром як тенісний м’яч. Після реабілітації пацієнтці протезуватимуть щелепу титановою пластиною та вставлять імпланти зубів.

Як повідомили у ЦМКЛ Івано-Франківської міської ради 12 квітня, вимушена переселенка з окупованої частини Запорізької області звернулася до лікарів з деформованим обличчям, хоча больових відчуттів чи кровоточі зубів у неї не було. Операція пройшла успішно.

«Утвір був дуже великих розмірів – така пухлина збільшується поступово. Останні місяці наявною була рухомість зубів та значна деформація обличчя. Пухлину вилущили, видалили в межах здорових тканин, а тому надалі рецедивів не мало б виникнути. Зараз ми чекаємо на результат гістеологічного дослідження і підтвердження, що пухлина доброякісна», – розповів завідувач відділення хірургії голови і шиї Олександр Катеринюк.

Пухлини таких великих розмірів, як у цієї пацієнтки, бувають рідко.

«Оперативних втручань є дуже багато і за останні два місяці я особисто провів 178 операцій, з них 78 – доброякісні пухлини. Пухлини в нашому регіоні поширені. Це якраз найбільше пов’язано з війною і стресами. Може бути задіяний також спадковий фактор або травма», – сказав Олександр Катеринюк.

Після реабілітації пацієнтці протезуватимуть щелепу титановою пластиною та вставлять імпланти зубів. Повне відновлення обличчя у жінки може тривати півтора роки.