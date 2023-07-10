Готель «Власта» продали з аукціону у січні цього року

Антимонопольний комітет України викрив змову між двома учасниками аукціону з приватизації готелю «Власта» у Львові, який раніше належав Міноборони. За порушення ПП «Євро ІФ» і ПП «Будівельна компанія «Будшлях» оштрафували загалом на 680 тис. грн.

«Антимонопольний комітет України встановив ознаки змови між ПП «Євро ІФ» і ПП «Будівельна компанія «Будшлях» під час їхньої участі у зазначеному аукціоні. Надалі під час розгляду відповідної справи було виявлено низку обставин, що у своїй сукупності довели наявність узгоджених дій між відповідачами під час їхньої підготовки та участі в аукціоні», – йдеться в повідомленні АМКУ 10 липня.

У результаті ПП «Євро ІФ» і ПП «Будівельна компанія «Будшлях» оштрафували на загальну суму майже 680 тис. грн за порушення законодавства (п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). В АМКУ зазначили, що змова учасників аукціону може бути підставою для відмови у їх участі у подальших закупівлях.

За даними YouControl, обидві фірми мають стосунок до відомого івано-франківського забудовника Володимира Балагури. «Будівельна компанія «Будшлях» зі статутним капіталом 1 тис. грн зареєстрована менше року тому в Івано-Франківську. Її власником є екс-депутат Івано-Франківської міськради від БПП «Солідарність», відомий забудовник, директор БК «Ярковиця» Володимир Балагура.

ПП «Євро ІФ» зареєстроване 12 років тому в Івано-Франківську, розмір статутного капіталу 600 тис. грн. Його засновником та співвласником є зареєстрований у Києві Микола Володимирович Балагура та івано-франківка Надія Дриндак.

Аукціон з продажу готелю «Власта» у Львові відбувся 23 січня цього року. До участі у торгах зголосилися 23 учасники. Початкова ціна продажу лоту становила близько 7 млн грн. За результатами аукціону, готель за 115 млн грн придбала київська компанія «Магнус Трейдінг Україна», яка належить екс-раднику голови «Нафтогазу» Олегу Діденку.

Найближчим конкурентом киян була львівська «Компанія Будресурс» із пропозицією 105 млн грн. ПП «Будівельна компанія «Будшлях» та ПП «Євро ІФ» за своїми ціновими пропозиціями опинилися на четвертому і п’ятому місці.

Згодом військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом продажу майнового комплексу «Готель "Власта"». Справу розслідують як зловживання владою та службовим становищем (ч. 1 ст. 364 ККУ).