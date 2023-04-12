Франція блокує рішення Євросоюзу щодо закупівлі Україні боєприпасів
Боєприпаси збираються закупити за межами ЄС, проти чого виступила Франція
Франція блокує одноголосне рішення членів Європейського Союзу щодо фінансування поставки боєприпасів до України на 2 млрд євро. Про це повідомило у середу, 12 квітня, польське агентство PAP.
Франція хоче отримати відшкодування за боєприпаси, які Україна не просила в Євросоюзу. Річ у тім, що відшкодування країнам ЄС планують надавати на підставі запитів України, а Франція хоче викреслити це положення з проекту надання снарядів.
«З 2 млрд євро половина має бути використана для відшкодування поставок боєприпасів зі складів держав-членів. Проте наразі на цих складах недостатньо ракет, тому є попит на їхню закупівлю за межами ЄС. Проти цього виступила Франція», – повідомили в PAP із посиланням на чиновника ЄС.
Крім того, Франція заблокувала рішення ЄС щодо другого мільярда євро, який планували спрямувати на спільні замовлення в європейській промисловості – у Польщі, Франції та Німеччині. Франція хоче отримати відшкодування на виготовлення боєприпасів, проте запиту на них не було в Україні.
Проти рішення Франції виступила Польща. За даними агентства, деякі дипломати Європи вважають, що протести Франції щодо угоди – це просування інтересів місцевих оборонних компаній.