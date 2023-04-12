Франція хоче отримати відшкодування за боєприпаси, які Україна не просила

Франція блокує одноголосне рішення членів Європейського Союзу щодо фінансування поставки боєприпасів до України на 2 млрд євро. Про це повідомило у середу, 12 квітня, польське агентство PAP.

Франція хоче отримати відшкодування за боєприпаси, які Україна не просила в Євросоюзу. Річ у тім, що відшкодування країнам ЄС планують надавати на підставі запитів України, а Франція хоче викреслити це положення з проекту надання снарядів.

«З 2 млрд євро половина має бути використана для відшкодування поставок боєприпасів зі складів держав-членів. Проте наразі на цих складах недостатньо ракет, тому є попит на їхню закупівлю за межами ЄС. Проти цього виступила Франція», – повідомили в PAP із посиланням на чиновника ЄС.

Крім того, Франція заблокувала рішення ЄС щодо другого мільярда євро, який планували спрямувати на спільні замовлення в європейській промисловості – у Польщі, Франції та Німеччині. Франція хоче отримати відшкодування на виготовлення боєприпасів, проте запиту на них не було в Україні.

Проти рішення Франції виступила Польща. За даними агентства, деякі дипломати Європи вважають, що протести Франції щодо угоди – це просування інтересів місцевих оборонних компаній.