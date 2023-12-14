Компанія провела футболістам навчання з основ криптограмотності

Мовиться про компанію WhiteBIT. До слова, після зміни керівництва цей захід став початком нового етапу стратегічного розвитку клубу, що ґрунтується на високотехнологічних інноваціях.

Що відомо про освітній захід

У сучасному світі цифрові технології відіграють ключову роль, даючи нові можливості та перетворюючи традиційні індустрії. Від блокчейну до штучного інтелекту ці інновації не тільки спрощують наше повсякденне життя, але й відкривають нові горизонти для розвитку бізнесу та спорту.

Криптонавчання зібрало футболістів та тренерський штаб «Металіст 1925», щоб занурити їх у світ криптовалют, історію цифрових активів, технологію блокчейн, а також дослідили зв'язок між футболом та цифровими активами. Гравці «Металіста 1925» ознайомилися з такими темами, як безпечне зберігання криптовалют, трейдинг та використання цифрової валюти як інвестицій.

Футболісти уважно слухали експертів

«Для мене криптонавчання стало дуже повчальним й, взагалі, такі лекції потрібно й далі проводити для команди. Завдяки WhiteBIT я отримав нові знання, почав розуміти базові процеси. На мою думку, криптовалюта – це абсолютно новий світ, у якому хочеться більше розібратися», –зазначив Дмитро Капінус, правий захисник «Металіст 1925», після навчання.

Ця ініціатива була частиною більшої стратегії, розробленої Володимиром Носовим, СЕО WhiteBIT, інвестором та новим президентом клубу, який врятував «Металіст 1925» від закриття. Оновлений підхід до управління футбольним клубом включає не лише фінансову підтримку, але і програму розвитку з орієнтацією на бізнес-модель та високотехнологічні, інноваційні рішення у футболі.

Ініціативу запропонував СЕО WhiteBIT Володимир Носов

Навчання з основ криптограмотності для гравців «Металіст 1925» стало початком зміцнення зв’язків між футболом та новітніми технологіями, підкреслюючи роль криптовалют та блокчейну в різних аспектах життя, включно з професійним спортом.

Попереду на клуб «Металіст 1925» чекає багато криптооновлень разом з WhiteBIT, зазначають у компанії.

Навчання зміцнило зв’язки між футболом та новітніми технологіями

Що варто знати про криптобіржу WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та 10+ державних валют.

WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили «Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну» на порталі Дія.Освіта. Компанія співпрацює з Національним університетом «Києво-Могилянська академія», МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів «Барселона» та «Трабзонспор», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.