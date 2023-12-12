WhiteBIT запустив перший український стейблкоїн

Криптовалюта в Україні, попри всі виклики, не стоїть на місці. Одним із двигунів її прогресу є криптобіржа WhiteBIT. До списку доступних активів на платформі додається UAHg – перший український стейблкоїн. Це великий крок уперед для криптовалютного ком'юніті, що відкриває безліч нових можливостей для бізнесу та звичайних користувачів.

Що відомо про перший український стейблкоїн UAHg

UAHg – це стейблкоїн, прив’язаний до української гривні (UAH) у співвідношенні 1:1, створений для підтримки українських криптопроєктів та представлення вартості гривні на світовому крипторинку. Випущений на інфраструктурі Ethereum, Tron і BNB chain.

Місія UAHg – забезпечити зручний та прозорий трансфер віртуальних активів, розширити їхне практичне застосування, уникнути ризиків втрати вартості та ліквідності. Проєкт фокусується на створенні гривневої криптоінфраструктури, де операції можна проводити безпосередньо в гривнях, уникнувши подвійної конвертації.

Одним із перших стейблкоїн стане доступним для користувачів біржі WhiteBIT, а саме з 18 грудня 2023 року. Основні функції UAHg:

представляє гривню на глобальному крипторинку;

підтримує стабільне співвідношення 1:1 з українською гривнею;

дає змогу безпечного зберігання, передачі та обміну на різних платформах;

використовується як зручний засіб платежу та переказу вартості;

функціонує як ефективний засіб зберігання вартості.

UAHg дає доступ до цифрових активів широкому колу користувачів. На цьому також наголосив і засновник WhiteBIT Володимир Носов.

«Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, WhiteBIT робить ще один великий крок для розвитку українського криптокомʼюніті, додаючи UAHg на біржу. UAHg не передбачає жодних додаткових витрат або комісій. Завдяки блокчейн-інфраструктурі бізнес зможе використовувати UAHg для запуску нових інноваційних продуктів і залучення додаткових інвестицій. WhiteBIT, своєю чергою, і далі надає своїм користувачам доступ до кращих продуктів та сервісних рішень», – зазначив Володимир Носов.

Більше про проєкт і стейблкоїн можна почитати у Whitepaper активу або на сайті компанії.

Головні факти про WhiteBIT

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют. WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили «Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну» на порталі Дія.Освіта.

Компанія співпрацює з Національним університетом «Києво-Могилянська академія», МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів «Барселона» та «Трабзонспор», Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.

Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.