У футбольного клубу «Металіст 1925» нові очільники

22 листопада 2023 року ТОВ «Металіст 1925» Харків провело традиційні Загальні збори учасників, які визначили ключові зміни в адміністративному складі клубу та заклали ще один етап розвитку. Новий інвестор клубу, Володимир Носов, став президентом, а Андрій Недєлін – генеральним директором клубу.

Зміна керівництва «Металіста 1925» стала наступним кроком після зміни інвестора у вересні 2023 року. Президент Володимир Носов запропонував стратегію розвитку клубу з орієнтацією на бізнес-модель та високотехнологічні рішення у футболі, підкреслюючи важливість поступового розвитку клубу в умовах нестабільності.

«Разом із менеджментом “Металіста 1925” ми прагнемо створити клуб, який буде сучасним, конкурентоздатним і успішним. Впевнений, що Андрій Недєлін має необхідні компетентність і професійний досвід, які дозволять клубу рухатися вперед і досягти великих висот. Разом ми маємо намір втілювати найкращі управлінські та інноваційні ідеї, щоб забезпечити стабільну та успішну роботу клубу», – підкреслив Володимир Носов.

На посаду генерального директора було призначено Андрія Недєліна, колишнього виконавчого директора. Цю посаду Нєдєлін обіймав з 2020 року, допомагав клубу вистояти в часи ковідного локдауну та з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нове керівництво планує встановити потужні стандарти в управлінні й розвитку клубу, підтримуючи його цінності та філософію.

«Ми розпочинаємо новий етап у розвитку “Металіста 1925”. Прагнемо не лише успіху на футбольному полі, але й створення прогресивного клубу, який буде прикладом для інших. Я особисто маю на меті привнести досвід, набутий у партнерстві з клубами міжнародного рівня. Разом з тим цінності та філософія клубу були й будуть фундаментом будь-яких управлінських рішень», – підсумував Володимир Носов.

Клуб сподівається на подальшу підтримку вболівальників клубу та запрошує всіх прихильників приєднатися до нового етапу у розвитку «Металіста 1925».

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