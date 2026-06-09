Для отримання стабільного врожаю рекомендують садити оздоровлені елітні бульби

Картопля залишається однією з найпоширеніших культур на українських городах, проте для отримання здорового та щедрого врожаю важливо не лише правильно доглядати за рослинами, а й дотримуватися сівозміни. Агрономи наголошують: повертати картоплю на ту саму ділянку не рекомендується навіть через кілька років. Що загрожує картоплі у такому випадку, пише Super agronom.

Фахівці пояснюють, що в ґрунті тривалий час можуть зберігатися збудники небезпечних захворювань. Найбільшу загрозу для культури становлять фузаріоз і бактеріальні гнилі, які здатні суттєво знизити врожайність та погіршити якість бульб.

За словами агрономів, оптимальним рішенням є дотримання сівозміни та використання якісного насіннєвого матеріалу. Для отримання стабільного врожаю рекомендують висаджувати оздоровлені елітні бульби, які мають вищу стійкість до хвороб.

Які хвороби найчастіше загрожують картоплі

Окрім фузаріозу та бактеріальних гнилей, картопля часто потерпає від фітофторозу, альтернаріозу, ризоктоніозу, чорної ніжки та вірусних захворювань. Саме тому захист культури потребує системного підходу протягом усього періоду вирощування.

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Фахівці зазначають, що під час вирощування товарної картоплі профілактичні обробки від хвороб проводять регулярно – приблизно кожні 8–12 днів. Для насіннєвих посадок інтервал між обробками може скорочуватися до 5–7 днів.

Чому важлива профілактика

Головна мета захисних заходів – не допустити появи захворювання. Досвідчені картоплярі намагаються діяти на випередження, адже після масового поширення інфекції втрати врожаю можуть бути значними.

Особливу увагу приділяють передпосадковій підготовці бульб. Багато збудників хвороб перебувають у ґрунті та атакують рослини вже на початкових етапах розвитку. Одним із найнебезпечніших є ризоктоніоз, який активізується за відносно низьких температур.

З настанням теплішої погоди зростає ризик розвитку парші, фузаріозу, фомозу та інших грибкових інфекцій. Саме тому перед висаджуванням рекомендується обробляти насіннєвий матеріал спеціальними захисними препаратами.

Не лише хвороби, а й шкідники

Загрозу для майбутнього врожаю становлять також ґрунтові шкідники, які пошкоджують молоді паростки та бульби. Тому комплексний захист картоплі має включати не лише профілактику хвороб, а й заходи проти шкідливих комах.