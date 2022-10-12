Кімнатний жасмин неймовірно гарно цвіте, але потребує особливого догляду

Гарденія – це вічнозелена декоративна рослина з дуже красивими та ароматними квітами білого кольору та темно-зеленим листям. У тропічних країнах трапляються дикорослі різновиди висотою до 200 см. Також існують види, що підход'ть для вирощування в домашніх умовах. Домашній жасимн не поступається красою дикорослій гарденії. Agro-Market розповідає про те, як правильно доглядати за кімнатним жасмином, щоб багато років тішитись його красивим цвітом.

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Гарденія належить до сімейства Маренові, у природі – це об'ємний кущ із дуже гарними білими квітами. У домашніх умовах вирощують жасминоподібну гарденію. Ця рослина формує компактний кущик заввишки до 50 см. У період цвітіння пагони покривають білі бутони. Квітки жасмину – це білі пелюстки, часто махрові, що мають приємний аромат. Щоб жасмин прижився і почав цвісти, потрібен правильний догляд:

регулярний, але помірний полив;

обприскування;

підтримання вологості повітря та кислотності ґрунту;

дотримання температурного режиму;

обрізання сухих бутонів та стебел.

Догляд та вирощування

Як багато тропічних рослин, жасмин не переносить протяги і постійне перебування під прямими променями сонця. Найкраща температура для жасмину - від 16 до 25°, тому горщик краще розмістити на південно-східній або західній стороні квартири. Якщо такої можливості немає, то рослину забезпечують розсіяним освітленням за допомогою фіранок.

Восени та взимку необхідно підтримувати 12-годинний світловий день, інакше рослина уповільнює ріст, може скинути бутони. Для підтримки вологості в літній період застосовують обприскування, восени та взимку встановлюють зволожувач повітря. У період цвітіння обприскування не застосовують. Це основні умови догляду квітки. Крім цього треба правильно виконувати посадку/пересадку і знати, як доглядати квітку жасмин у кожен період.

Посадка

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі – раз на три роки. При цьому заздалегідь готують ґрунт, він повинен містити рівні частини:

піску;

листової землі;

хвойної землі;

торфу.

На дно горщика обов'язково кладуть дренажний шар. Для посадки також підійде ґрунт для азалій, його можна придбати у спеціалізованих магазинах. Куплену в магазині квітку не варто поспішати пересаджувати. Її залишають на кілька тижнів для адаптації до зовнішніх умов, а потім пересаджують методом перевалки та заповнюють вільний об'єм ґрунтом.

Полив, підживлення та обрізка

Догляд при вирощуванні включає стандартні заходи, однак вони мають виконуватися регулярно.

• Полив навесні та влітку виконують часто, з приходом осені та взимку зрошення скорочують. Навесні та влітку постійно підтримують поверхню ґрунту вологою. Восени та взимку після висихання верхнього шару витримують два дні і потім поливають рослину. Для поливу підходить відстояна вода без хлору.

•Для підтримки кислотності ґрунту раз на місяць у воду для поливу додають лимонну кислоту. Якщо грунт буде недостатньо кислим, квітка може не зацвісти або її бутони будуть дрібними та невиразними.

• У період формування бутонів та подальшого цвітіння, поливи зменшують, одночасно підвищуючи вологість повітря.

• Підживлення застосовують у період активного зростання. Молоді гарденії підгодовують кожні 14 днів, дорослу рослину – раз на тиждень. При цьому використовують рідкі мінеральні комплекси або органічні розчини на основі гумусу та торфу.

• Обрізку виконують навесні, скорочуючи всі пагони на третину. Обрізка стимулює зростання нових та бічних пагонів, сприяє рясному цвітінню. Відрізані пагони можна використовувати для розмноження. Для цього підходять верхові відростки довжиною до 10 см. Їх укорінюють у суміші піску та торфу у співвідношенні 1:1, а для швидкого проростання посадковий матеріал накривають плівкою або скляною банкою.

• Молоді рослини не обрізають, а лише прищипують пагони.

Жасмин кімнатний: види

Для вирощування у домашніх умовах підходить кілька різновидів рослини. Вони відрізняються формою квітів, листям, пагонами.

• Жасмин багатоквітковий. При вирощуванні рослина утворює численні пагони. Листя має темно-зелений колір і хвилясті краї. При цвітінні розпускаються не білі, а рожеві бутони. Вони дуже ароматні, а декоративність зберігається протягом кількох місяців. Квіти формуються та розпускаються одна за одною, з кінця зими і до початку осені.

• Самбак. Цей вид не вибагливий і його набагато простіше вирощувати. Бутони утворюються в суцвіттях по кілька штук, мають біле забарвлення, і в залежності від сорту – махрові або напівмахрові пелюстки. На основі цього виду створено безліч сортів з великими бутонами, що нагадують троянду.

• Жасмин великоквітковий. Вид відрізняється незвичайною формою квіток. Вони мають еліптичну форму та утворюються на кінчиках пагонів у суцвіттях у кількості до 10 штук. Розпускаються квіти на початку літа і зберігаються до середини осені.

• Жасмин голоквітковий. Вид відрізняється жовтим забарвленням кольорів і великими до 3 см у діаметрі бутонами. Вони розпускаються взимку, у січні. Декоративність зберігається до середини весни.

Проблеми при вирощуванні

У процесі цвітіння гарденія може почати скидати бутони, це відбувається через перепад температур. Важливо, щоб у період цвітіння вона була не нижчою за 16°С уночі і не більше 20°С вдень.

Також трапляється, що листя квітки починає чорніти. Це відбувається при порушенні періодичності поливу: коли квітку довго не поливають, а потім сильно заливають. В цьому випадку вносять мінеральні добрива і до 100% підвищують вологість. Щоб цього досягти, кущик накривають прозорим целофановим пакетом і виконують обприскування.

Також у рослини можуе почати жовтіти або опадати листя. Це також є наслідком неправильного догляду і після усунення причини жовтіння квітка швидко відновиться.

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