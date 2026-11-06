Видавництво Vivat працює на українському ринку вже 13 років

Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова заявила про вимушені закриття деяких книгарень мережі через тривалі повітряні тривоги. Про це Орлова написала на своїй сторінці в фейсбуці 5 листопада.

За її словами, мережа вже закрила магазин у київському ТЦ «Магелан».

«Нам довелося це зробити навіть попри те, що торговельний центр зробив нам знижку на оренду. Але через тривоги лише за останній тиждень в Києві ми втрачали до 2 робочих годин щодня, або близько 14 годин на тиждень. Ніякі знижки на оренду не допоможуть, коли людей немає і виторгу немає», – написала Орлова і додала, що «така ситуація і в інших містах».

У Дніпрі та Харкові книгарні Vivat не працюють через тривоги по п’ять годин щодня. Це близько 35 годин простою на тиждень для кожної книгарні.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Попри це, коли книгарня зачинена через тривогу, її витрати нікуди не зникають: потрібно платити за оренду, опалення, електроенергію та утримувати команду.

«Ми пристосовуємося: переїжджаємо, об’єднуємо локації, переглядаємо витрати, шукаємо формати, які можуть працювати в нових умовах. Але неможливо оптимізуватися до безкінечності. Зараз переглядаємо роботу нашої мережі на 2027 рік і вже, на жаль, маємо чітке розуміння, що в новому році можуть бути нові закриття», – зазначила директорка Vivat.

Vivat – одне з найбільших українських книжкових видавництв, засноване у 2013 році в Харкові. Воно входить до групи компаній «Фактор» разом із харківською друкарнею «Фактор-Друк». Vivat налічує понад 30 власних книгарень по Україні.

23 травня 2024 року росіяни вдарили по харківській друкарні «Фактор-Друк», яка входить до тієї самої групи компаній, що й Vivat. Унаслідок атаки загинули семеро працівників, ще 21 людина дістала поранення. Було знищено близько 50 тис. книжок різних видавництв, зокрема нові видання Vivat.