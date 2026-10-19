У будівлі вибило вікна на дев’яти поверхах

Книжкова палата України в Києві зазнала значних пошкоджень унаслідок російської атаки ввечері 18 жовтня. Вибухова хвиля вибила вікна на всіх дев’яти поверхах будівлі, а також пошкодила адміністративний корпус та архівосховище, де зберігається понад 15 млн примірників видань. Про це «Суспільне Культура» у понеділок, 19 жовтня, розповіла директорка установи Ольга Васьківська.

За її словами, вибухи поблизу будівлі пролунали близько 23:00. Унаслідок ударної хвилі в приміщеннях повилітали двері, а на стінах з’явилися тріщини.

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«З першого по дев'ятий поверх у кожному приміщенні у нас вибиті вікна», – зазначила керівниця.

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Під час обстрілу в будівлі перебував лише охоронець. Він не постраждав.

Фото «Суспільного», Книжкова палата після обстрілів 18 жовтня 2026 року.

Книжкова палата вже зазнавала пошкоджень через російські атаки у грудні 2025 року та січні 2026-го, однак тоді руйнування були значно меншими. Наразі керівництво установи ще не може визначити загальну суму збитків і вартість відновлювальних робіт. Водночас ремонт потрібно розпочати якомога швидше, щоб захистити книжковий фонд від вологи.

«Треба терміново вставляти вікна, брати якісь двері, фанеру забивати, тому що книги набиратимуть вологу. Ще й дощ завтра може бути. Ну, загалом у нас катастрофа», – наголосила Васьківська в коментарі «Детектор медіа».

Фото «Суспільного», Книжкова палата після обстрілів 18 жовтня 2026 року.

У фондах Книжкової палати України зберігається понад 15 млн примірників друкованої продукції, виданої на території України починаючи з 1917 року. Це книги, журнали, газети, образотворчі, текстові, аркушеві та картографічні видання. За словами директорки, архів містить по одному примірнику кожного видання, яке українські видавці зобов’язані передавати установі.

Фонд постійно поповнюється: щодня до Книжкової палати надходить від 100 до 200 нових видань. Тому своєчасне відновлення пошкодженої будівлі необхідне не лише для збереження вже зібраної колекції, а й для подальшого поповнення національного архіву друкованої продукції.

Нагадаємо, Українська видавнича асоціація закликала президента Володимира Зеленського скликати засідання РНБО через загрозу для книжкової галузі внаслідок російських обстрілів. За словами голови правління асоціації Артема Біденка, влітку 2026 року російські атаки знищили друкарню «Конві» та склад у Харкові, де зберігалася продукція видавництва «Ранок» і мережі «КнигоЛенд». Унаслідок цього втратили близько 8 млн книжок, зокрема 620 тис. підручників, а збитки оцінили приблизно в 1 млрд грн.