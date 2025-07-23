Руслан Кравченко провів засідання ТСК, де анонсував перевірки

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко анонсував перевірки підслідності справ, які вже розслідує НАБУ. Про перевірки підслідності він заявив після набуття чинності скандального законопроєкту про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП, який передбачає повний доступ генпрокурора до всіх справ бюро.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади Кравченко заявив, що перевірить, чи стосуються провадження НАБУ його підслідності та повноважень. Відповідаючи на запитання нардепа Максима Бужанського, він сказав, що бюро нібито має справи, які воно не має розслідувати.

«Це окремий кейс — відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю, до правоохоронних органів, які мають цю підслідність», – сказав Кравченко.

Генпрокурор додав, що обмеження повноважень САП та передача Офісу генпрокурора повноважень про підпис підозр топпосадовцям, а також перевірка підслідності НАБУ є «великою відповідальністю».

Зазначимо, заява Кравченка пролунала на тлі ухвалення та набуття чинності скандального закону №12414, передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність. Крім того, Офіс генпрокурора отримує повноваження закривати розслідування НАБУ на вимогу сторони захисту, а також розв'язувати спори про підслідність та підписувати підозри топпосадовцям. Зазначається, що керівник САП також втрачає право входити до складу групи прокурорів.

Перед самим голосуванням правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав правки до документа, які вніс Максим Бужанський. Відповідно до них очільник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ підпорядкується Офісу генпрокурора. НАБУ та САП закликали Володимира Зеленського ветувати законопроєкт, що знищує всю антикорупційну інфраструктуру, яку Україна вибудувала після Революції гідності.

Скандал навколо закону про НАБУ та САП

Законопроєкт 22 липня ухвалили після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв'язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком. Водночас у ЦПК зауважили, що в оприлюднених записах СБУ Магамедрасулов говорить про бізнес не в російській республіці Дагестан, а в Узбекистані.

Проти підписання законопроєкту виступили українці в низці міст – ввечері 22 липня у Києві, Львові та багатьох інших містах пройшли протести. Мітингувальники вимагали в президента ветувати закон, вигукуючи гасла «Змінимось або помремо», «Рішення не може чекати», «Зараз вето!».

Втім, попри мітинги, ввечері 22 липня Володимир Зеленський повернув законопроєкт із власним підписом. Цікаво, що спочатку в картці законопроєкту з'явився статус «підписано президентом», за кілька хвилин інформація про це зникла, а ще за кілька – знову з'явилася на сайті Верховної Ради.

Після півночі в газеті Верховної Ради «Голос України» опублікували закон про ліквідацію НАБУ та САП. У документі вказана дата підписання – 22 липня. Таким чином закон №4555-IX набрав чинності 23 липня.

23 липня у зверненні Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». Того ж дня президент зустрівся з представниками правоохоронних, силових та антикорупційних органів, заявивши, що відбулася конструктивна розмова, і «всі працюватимуть разом».

Після підписання закону кілька нардепів розпочали збір голосів за подання до Конституційного суду, який може скасувати рішення про ліквідацію повноважень НАБУ і САП. Крім того, нардепи анонсували реєстрацію законопроєкту, який скасовує положення скандального закону.