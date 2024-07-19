Після російських атак на Добротвірську ТЕС селище залишилося без гарячого водопостачання та опалення

Львівська ОДА та Добротвірська селищна рада домовилися про співпрацю з німецьким фондом GIZ для підготовки селища до зими. Російські атаки на Добротвірську ТЕС залишили без гарячого водопостачання та опалення майже 7 тис. мешканців селища. За оцінками експертів, на облаштування децентралізованого резервного електропостачання та теплопостачання потрібно 144 млн грн.

У Добротвірській селищній раді розповіли ZAXID.NET, що місцева ТЕС є єдиним безальтернативним надавачем послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення для селища.

«З обʼєктивних причин зараз такі послуги надаватися не можуть. Як наслідок, без опалення та гарячого водопостачання ризикує залишитися майже 7 тис. мешканців. А це 194 житлових будинків, з яких – 61 багатоповерхівка та 133 будинки приватного сектору, а також 94 будівлі, у яких розташовані комунальні та комерційні установи та організації», – зазначили в селищній раді.

Місцева влада запевняє, що намагається працювати максимально швидко, щоб встигнути до зими. «Але тут багато залежить не тільки від селищної ради, але і від державних інституції, міжнародних інвесторів, підрядних організацій тощо», – зазначили в селищній раді.

Великі сподівання керівництво громади покладає на допомогу від німецького фонду міжнародного співробітництва GIZ Ukraine. Меморандум про співпрацю підписано між GIZ Ukraine, Львівською ОВА, Добротвірською селищною радою та Групою ДТЕК.

«Насамперед йдеться про підтримку енергетичної безпеки, мінімізацію ризиків, повʼязаних з опалювальним сезоном, створення системи децентралізованого електропостачання та теплопостачання для громади», – зазначили в селищній раді Добротвора.

Керівництво громади сподівається отримати також фінансування з Фонду енергетичної підтримки України. Цей фонд було створено у квітні 2022 року за ініціативою єврокомісара з питань енергетики, донорами цього фонду є як окремі держави, так і міжнародні компанії та організації.

«Орієнтовна вартість технічних рішень, яку визначили залучені експерти – 144 млн грн. Мається на увазі встановлення децентралізованої альтернативної чи резервної системи теплопостачання та енергозабезпечення», – додали в селищній раді.

У фонді GIZ розповіли ZAXID.NET, що в рамках співпраці допомагають напрацювати технічні рішення для реконструкції системи тепло- та електропостачання Добротвора.

У рамках цієї ініціативи GIZ виконує кілька ключових завдань:

проведення комплексного аналізу поточного стану систем тепло- та електропостачання у Добротворі, включаючи збір даних;

оцінка ефективності та надійності цих систем;

визначення основних проблем та потреб існуючих систем;

розробка пропозицій щодо сталих рішень для резервного енергопостачання з відновлюваних джерел енергії.

«Це включає надання комплексних технічних послуг з розробки техніко-економічного обґрунтування, яке запропонує технічні рішення та перелік технічних товарів, які необхідно закупити для забезпечення функціонування централізованого теплопостачання відповідно до поточної ситуації та національного будівельного законодавства», – зазначили у фонді.

Крім того, український уряд веде переговори з міжнародними донорами щодо закупівлі необхідних технічних товарів.