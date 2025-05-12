Гладіолуси віддають перевагу сонячним ділянкам

Гладіолуси – це ефектні квіти, які можуть стати прикрасою будь-якого саду. Щоб вони радували вас своїм цвітінням, важливо правильно підготувати ґрунт, вибрати відповідне місце для посадки та надати належний догляд. Як це зробити, пише Мarthastewart.com.

Підготовка ґрунту та вибір місця

Гладіолуси віддають перевагу сонячним ділянкам, де вони отримують достатньо світла для повноцінного розвитку. Ґрунт має бути легким, добре дренованим і помірно родючим. Ідеальними є суглинки або супіски з нейтральною кислотністю. Перед посадкою рекомендується внести органічні добрива, такі як компост або перегній, а також фосфорно-калійні мінеральні добрива.

Підготовка цибулин до посадки

За 3-4 тижні до висадки цибулини слід очистити від сухих лусочок і перевірити на наявність пошкоджень або хвороб. Здорові цибулини можна пророщувати, розмістивши їх у теплому, світлому місці. Для стимуляції росту можна замочити їх у слабкому розчині марганцівки або фунгіциду.

Техніка посадки

Глибина посадки залежить від розміру цибулини: для великих – 10-15 см, для дрібних – 5-7 см. Між цибулинами слід залишати відстань 15-20 см. Висаджувати їх потрібно гострим кінцем вгору, а корінням донизу. Після посадки ґрунт слід ущільнити і добре полити.

Догляд після посадки

Після посадки цибулин важливо забезпечити регулярний полив, особливо в періоди спеки. Поливати слід вранці або ввечері, уникаючи попадання води на листя. Коли рослини досягнуть висоти 10-15 см, можна провести підгортання, щоб зміцнити стебла. Також рекомендується мульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу та зменшити ріст бур'янів.

Підживлення та боротьба з хворобами

На початковому етапі росту можна застосовувати добрива з високим вмістом азоту для стимуляції розвитку листя. Перед цвітінням корисно внести фосфорно-калійні добрива. Для профілактики грибкових захворювань рекомендується обробляти рослини фунгіцидами кожні 15-20 діб.

Підтримка та опора

Високі сорти гладіолусів потребують підтримки, щоб уникнути поломки стебел під вагою квітів. Можна використовувати кілки або шпалери для підв'язки рослин. Також важливо своєчасно видаляти відцвілі суцвіття, щоб стимулювати подальше цвітіння.

Зимівля цибулин

Після завершення цвітіння, коли листя почне жовтіти, цибулини слід обережно викопати, очистити від ґрунту і просушити в прохолодному, добре провітрюваному місці. Зберігати їх рекомендується в сухому приміщенні при температурі 2–7°C.