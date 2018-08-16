Глава УПЦ (МП) заявив, що розмовами про Томос вірних хочуть зробити «людьми другого сорту»

Митрополит Онуфрій у питанні Помісної церкви посідає проросійську позицію

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що розмови про можливий указ (так званий томос) про автокефалію для українського православ’я від Вселенського патріарха є «пастками», які зроблять українців «обмеженими».

Як повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), голова церкви зазначив, що «усі розмови про Томос – це пастки, через які нас хочуть зробити обмеженими, людьми другого сорту».

«Якщо заплутаний у гріхах по руках і ногах, то ніякий Томос мені не допоможе, – наголосив предстоятель, – тому що спасається людина через покаяння, через особистий подвиг, і ніхто замість мене цього не може зробити… Нам потрібно отримати Томос від Бога – аби Він подав нам прощення гріхів. Тоді ми будемо вільними в дійсності», – процитувала слова митрополита Онуфрія прес-служба.

Голова УПЦ (МП) закликав бути уважними до свого спасіння, молитися Богові, охороняти ту чистоту віри, яку одержали від своїх предків.

Водночас, у прес-службі не уточнили, хто саме, згідно зі словами Онуфрія, хоче зробити вірних «людьми другого сорту».

До слова, у червні 2018 року архієпископ Банченський, вікарій Чернівецької єпархії УПЦ (МП), владика Лонгін (отець Михайло Жар) назвав народних депутатів України, які підтримали звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію, «безбожниками і служителями сатани».