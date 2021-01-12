Мільярд доларів за звільнення Шокіна і тиск на «Самопоміч».

Голова ЛОДА та керівник обласного осередку партії «Слуга народу» Максим Козицький закликав керівництво своєї партії відреагувати на введення США санкції проти нардепа від СН Олександра Дубінського.

«Його називають “частиною пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу”. Звинувачення достатньо серйозні. [...] Як очільник Львівської облдержадміністрації та депутат Львівської обласної ради від ПП "Слуга народу" закликаю партійне керівництво дати оцінку ситуації», – написав Максим Козицький 12 січня у Facebook.

Як інформував ZAXID.NET, 11 січня США ввели санкції проти семи українців та чотирьох українських ЗМІ за втручання у президентські вибори у США. Згідно з заявою Мінфіну США, ці люди та медіа є «частиною пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу, пов’язаної з Андрієм Деркачем».

Зокрема, йдеться про екс-нардепа Олександра Онищенка, прокурора Костянтина Кулика, екс-працівника посольства України у Вашингтоні Андрія Теліженка, нардепа від «Слуги народу» Олександра Дубінського, а також «пов’язаних з Андрієм Деркачем» Антона Симоненка, Дмитра Ковальчука та Петра Журавля.

Санкції передбачають блокування усього їхнього майна, що перебуває під юрисдикцією США, і будь-яких організацій, які на 50% чи більше належать цим особам, а також заборону громадянам США співпрацювати з ними.

Нардепа Андрія Деркача Мінфін США називає агентом російських спецслужб з понад 10-річним стажем, який проводив кампанію з дезінформації американців, щоб вплинути на результати місцевих президентських виборів. Дубінський, Кулик, Теліженко та Онищенко, стверджують у відомстві, публічно підтримували цю кампанію. Зокрема, йдеться про звинувачення сина новообраного президента США Джо Байдена Гантера, який входив до правління української компанії Burisma.

Крім того, у травні Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчать про вплив тоді ще віце-президента США Джо Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, запис робив особисто Порошенко, а до нього плівки потрапили від неназваних журналістів. У Порошенка ці записи назвали спробою вплинути на ставлення США до України. Відтак, США ввели санкції проти Андрія Деркача.