У Верховній Раді 9 скликання 70 депутатів працюють в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського, а 100 відстоюють інтереси олігарха Ріната Ахметова, йдеться у журналістському розслідуванні від Bihus.Info, опублікованому увечері в понеділок, 11 січня.

«Ми проаналізували дії нардепів і готові з висновками – близько 70 народних депутатів допомагають Коломойському і майже 100 - голосують в інтересах Ахметова», – розповіли журналісти.

Як пояснили розслідувачі, допомога народних обранців олігархам полягає у:

написанні вигідних олігархам законопроєктів;

голосуванні за вигідні законопроекти;

провалюванні невигідних голосувань;

подачі правок до законопроектів;

внесенні подань до Конституційного суду, позовів у суди;

заявах у правоохоронні органи;

участі в парламентських слідчих комісіях;

інформаційних атаках і кампаніях.

За інформацією журналістів, в інтересах Коломойського працюють дві депутатські групи: «За майбутнє», в яку входять 24 народних депутати, а також орієнтовно 45 депутатів з фракції «Слуга народу».

Журналісти звернули увагу на те, що багато з цих депутатів відкрили свої приймальні у бізнес-центрі, пов’язаному з олігархом. При цьому самі депутати пояснили, що створили там свої приймальні для зручності, а деякі заявили, що з Коломойським ніколи не зустрічались.

Щодо групи Ахметова, то вона зростала з часом. До неї, як вважають розслідувачі з Bihus.Info, входять депутати від різних політичних партій, зокрема, від «Батьківщини» і «Слуги народу».

«За нашими підрахунками, нині Ахметов має з півсотні стабільно своїх депутатів. Але в потрібне голосування ситуативно добирає ще стільки ж», – стверджують автори розслідування.

За їхньою інформацією, в інтересах Ахметова працюють, серед іншого, близько сорока народних депутатів від «Слуги народу».

Для отримання таких висновків журналісти проаналізували такі голосування, як непризначення колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка міністром енергетики, законопроект про інвестнянь, інформаційну кампанію проти експрем’єра Олексія Гончарука, подання до Конституційного суду та інші.