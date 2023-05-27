Голова СБУ Василь Малюк сказав, що вибухи в севастопольській бухті – спланована операція СБУ та ВМС

Успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ, а Кримський (Керченський) міст, як логістичний шлях російських військ, є законною ціллю для України. Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову у фільмі «Рік. За кадром».

«Відносно ситуації з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то СБУ була автором того оперативного задуму і реалізовувала його», – зазначив Малюк, повідомляє прес-служба СБУ.

За його словами, СБУ проводила унікальну спецоперацію, що пошкодила російські кораблі, разом із Військово-Морськими Силами України.

Стосовно підриву Кримського моста, то Малюк вважає, що поки зарано виносити інформацію про деталі спецоперації на широкий загал, аби не надавати ворогу додаткових даних.

«Відповідно до норм нашого чинного законодавства і міжнародного, звичаїв і традицій ведення війни, і з врахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми були зобов’язані ворогу перерізати, певні такі заходи здійснювалися. Кваліфікують вони [росіяни] там по-своєму, як теракт. Ув’язнили більше 20 своїх співгромадян, інкримінують кожному з них певну співучасть», – зазначив голова СБУ.

Вибух на Кримському мосту стався вранці 8 жовтня. У Росії заявили, що на мосту вибухнула вантажівка і звинуватили в інциденті Головне управління розвідки Міноборони України та його керівника Кирила Буданова.

Вибух у бухті Севастополя стався вранці 29 жовтня. Окупаційна влада міста заявила про атаку безпілотників. Також на якийсь час окупанти закрили водну переправу між північною й південною частинами Севастополя.