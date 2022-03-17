Російські загарбники заходять на ночівлю в села Сумської області і займаються там мародерством, а місцевих жителів виганяють з домівок, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю», – розповів він у четвер, 17 березня.

Живицький зауважив, що росіяни поводяться гірше за фашистів.

«Те, що вони роблять – це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово», – додав він.

Як повідомляв ZAXID.NET, через те, що у росіян, які вторглися в Україну, є проблеми з їжею, їхнє керівництво дозволило їм перейти на самозабезпечення, або, іншими словами, займатися мародерством.

Додамо, що мародерство є військовим злочином.