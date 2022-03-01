Якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії, то окупанти будуть в Києві

Голова Сумської державної адміністрації − керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький звернувся з проханням надати захисникам області зброю для захисту від навали ворога. Відповідне звернення він розмістив на сторінці у Facebook.

За словами Живицького, на цю мить на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей.

«Сьогодні на території Сумської області прямо зараз заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати», – йдеться у повідомленні.

Голова Сумської ОВА переконаний, що якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, та авіацією, то окупанти будуть в Києві.

«Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист − бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, Джавеліни, Енлоу, будь-які протитанкові реактивні системи», – йдеться у повідомленні.

Доповнено: Сумська військова адміністрація згодом повідомила, що на Сумщині працює «Байрактар». Внаслідок його «роботи» українці знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району. Крім того, поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. близько 100 одиниць, в основному танки та БТР.

Нагадаємо, що російські загарбники розбили військову частину в Охтирці. Влада Сумщини заявила, що внаслідок ворожої атаки загинули до 70 військових.

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