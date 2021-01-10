«У той час зими ще були справжніми».

Помер заслужений артист України Володимир Коциловський, українець за хабар намагався незаконно вивезти неповнолітню доньку до Польщі та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 10 січня.

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Станом на 10 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 30 538 (+203 за попередню добу).

Померла суддя Личаківського районного суду Львова

Галина Шеремета пропрацювала суддею Личаківського районного суду Львова майже 25 років. У 2001 році була обрана на посаду судді безстроково.

61-річний львів’янин раптово помер за кермом свого авто

Львів'янина виявили мертвим в автомобілі Acura MDX на вул. Кульпарківській у Львові. Водій раптово помер за кермом, перед тим встигнувши з'їхати з дороги на пустир.

У Львові помер заслужений артист України Володимир Коциловський

У неділю, 10 січня, у Львові унаслідок важкої хвороби у віці 60 років помер заслужений артист України Володимир Коциловський.

49-річний українець намагався вивезти 15-річну доньку до Польщі без дозволу матері і пропонував прикордонникам хабар – 1,5 тис. грн.