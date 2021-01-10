Головні новини Львова за 10 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, сьогодні 0
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Помер заслужений артист України Володимир Коциловський, українець за хабар намагався незаконно вивезти неповнолітню доньку до Польщі та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 10 січня.
Станом на 10 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 30 538 (+203 за попередню добу).
Померла суддя Личаківського районного суду Львова
Галина Шеремета пропрацювала суддею Личаківського районного суду Львова майже 25 років. У 2001 році була обрана на посаду судді безстроково.
61-річний львів’янин раптово помер за кермом свого авто
Львів'янина виявили мертвим в автомобілі Acura MDX на вул. Кульпарківській у Львові. Водій раптово помер за кермом, перед тим встигнувши з'їхати з дороги на пустир.
У Львові помер заслужений артист України Володимир Коциловський
У неділю, 10 січня, у Львові унаслідок важкої хвороби у віці 60 років помер заслужений артист України Володимир Коциловський.