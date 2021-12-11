Публікуємо добірку найкращих гірськолижних спусків Львівщини з актуальними цінами, у центральному парку Львова встановлюють ґрати на хвойні дерева, на Стрийщині маршрутка з 20 людьми врізалася у вантажівку. Ці події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 11 грудня.

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Станом на 11 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 654 (+191 за попередню добу).

Підкорювачі гір

Найкращі гірськолижні спуски Львівщини: ціни, локації, фото.

На Стрийщині маршрутка з 20 людьми врізалася у вантажівку

У результаті аварії на дорозі Стрий – Дашава неподалік с. Верчани травми різного ступеня важкості отримали семеро людей, зокрема трьох з них госпіталізували.

У центральному парку Львова встановлюють ґрати на хвойні дерева

Таким чином адміністрація Парку культури хоче вберегти цінні породи від браконьєрів – щоб їх не вкрали перед новорічно-різдвяними святами.

Куди піти у Львові у вихідні 10-12 грудня

Прем'єра «Коли я була лисицею», фільм «Вавилон ХХ», проект «Від Романа до Йордана», вечір пам'яті Міська Барбари, День народження Бетховена.