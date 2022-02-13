Група невідомих зірвала виставку у львівському мистецькому центрі, двоє людей загинуло під час пожежі в селі біля Львова, 28-річного львів'янина за одну ніч тричі зловили п'яним за кермом. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 13 лютого.

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Станом на 13 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 133 883 (+493 за попередню добу).

Група невідомих зірвала виставку у львівському мистецькому центрі

Радикально налаштовані молодики пошкодили майно галереї і заклеїли афіші про виставку художника-анархіста Давида Чичкана.

28-річного львів'янина за одну ніч тричі зловили п'яним за кермом

Водій автомобіля Ford Focus Богдан Бринь протягом ночі 4 грудня 2021 року тричі попадався поліцейським нетверезим за кермом.

Анонім повідомив про замінування усіх ТРЦ Львова

Відвідувачів усіх ТРЦ Львова евакуювали через повідомлення про закладену вибухівку.

Двоє людей загинуло під час пожежі в селі біля Львова

У селі Чорнушовичі згорів цегляний житловий будинок розміром 10х12 м. Пожежу загасили ще до прибуття рятувальників.