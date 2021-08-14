Пранкер у рясі священика зняв провокативне відео у центрі Львова, у львівському мікрорайоні Рясне облаштують великий сквер, синоптики розповіли про погоду на найближчі дні. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 14 серпня.

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Станом на 14 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 600 (+23 за попередню добу).

Еклектика, озера і війни вулиці Пекарської

Ми разом із екскурсоводкою розповідаємо про 1400 метрів вулиці Пекарської, на яких змішались національності, релігії, стилі архітектури, перемоги і поразки.

Пранкер у рясі священика зняв провокативне відео у центрі Львова

Пранкер в одязі православного священика влаштував розіграш у центрі Львова, який супроводжувався хуліганськими діями та нецензурною лайкою. Поява ролика викликала обурення серед міських посадовців і депутатів.

У львівському мікрорайоні Рясне облаштують великий сквер

Зелену зону на вул. Шевченка, 315 буде облаштовано для відпочинку та дозвілля працівників промислових підприємств. Також передбачено облаштування там ігрових та спортивних майданчиків.

Синоптики попередили про грози та град у Львові

У неділю, 15 серпня, у Львові синоптики прогнозують грози та град. Також в місті збережеться висока пожежна небезпека.