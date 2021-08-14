На вул. Шевченка, 315 у Львові буде сквер

Львівська мерія підтримала ініціативу одного з місцевих підприємців щодо збереження зеленої зони на вул. Шевченка, 315 у мікрорайоні Рясне. Після обговорення питання на засіданні виконавчого комітету, міський голова підписав розпорядження про створення зеленої зони за цією адресою.

Як повідомили у львівській мерії, зелену зону на вул. Шевченка, 315 буде облаштовано для відпочинку та дозвілля працівників промислових підприємств. Також розпорядженням передбачено облаштування там ігрових та спортивних майданчиків.

Радниця міського голови Львова Вікторія Довжик розповіла, що цю територію, площею 5 гектарів, вже понад 20 років з власної ініціативи доглядає місцевий підприємець, Володимир Вербовський – директор підприємства «Лінія», яке переробляє пластик у Рясному. На підприємстві працює 39 людей.

Чиновники підтримали ініціативу підприємця Володимира Вербовського (четвертий зліва) про облаштування скверу (фото ЛМР)

20 років тому підприємець за власні кошти перетворив хащі на вул. Шевченка, 315 на справжній ботанічний сад. Він висадив нові, зокрема, рідкісні дерева, поділив територію на зони, облаштував алею для прогулянок із лавками та місце для вигулу собак. Також він встановив смітники, накрив 37 люків, разом з працівниками регулярно косить траву, а восени збирає та вивозить опале листя.

У львівській мерії готують документи про узаконення цього скверу. Ухвалу про офіційне включення зеленої зони на вул. Шевченка, 315 до переліку скверів Шевченківського району винесуть на сесію ЛМР.