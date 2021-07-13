На сьогодні парк «Снопківський» у Львові займає площу майже 36 га

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 13 липня, прийняла рішення про зміну меж львівського парку «Снопківський», збільшивши його площу з 35,7 до 47,2 га за рахунок вільних земель комунальної власності. Рішення підтримали 55 депутатів.

«Змінити межі і площу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» у м. Львові, збільшивши його площу до 47,1853 га за рахунок земель комунальної власності Львівської міської ради», – йдеться у рішенні депутатів.

Львівській міськраді доручили забезпечити винесення в натуру (на місцевість) меж парку «Снопківський», позначити їх державними знаками, а також забезпечити охорону, відтворення та вирористання території парку.

Парк «Снопківський» у Львові займає площу майже 36 га та входить до переліку природоохоронних об’єктів місцевого значення з 1984 року. Верхнє плато від вулиці Стуса і нижнє – від вулиці Зеленої мають регулярне планування, решта території спланована в ландшафтному стилі. У парку росте понад 200 видів дерев і чагарників. Зміну меж парку ініціювала Львівська міськрада.