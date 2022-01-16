Вбитого майже шість років тому Тараса Познякова поховають у Дніпрі, у Славському в горах травмувалися пʼятеро туристів, у Львові двоє людей отруїлися чадним газом у власній квартирі. Серед потерпілих – 16-річна дитина. Ці події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 16 січня.

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Станом на 16 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 102 835 (+242 за попередню добу).

Вбитого майже шість років тому Тараса Познякова поховають у Дніпрі

Тіло 25-річного львів'янина знайшли лише через пʼять із половиною років після вбивства.

У Розвадові від отруєння чадним газом померли двоє людей

Ще двоє людей отруїлися чадним газом у власній квартирі у Львові. Серед потерпілих – 16-річна дитина.

У Славському в горах травмувалися пʼятеро туристів

Серед травмованих – четверо дітей. Усіх травмованих рятувальники спустили до підніжжя гір, де передали медикам.