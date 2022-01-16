Двоє львівʼян отруїлися чадним газом у власній квартирі
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У Львові двоє людей отруїлися чадним газом у власній квартирі. Серед потерпілих – 16-річна дитина.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, випадок трапився у квартирі житлового будинку на вул. Заньковецької, 1. Двоє людей, серед яких дитина 2005 року народження, отруїлися чадним газом. У стані середнього ступеню важкості їх госпіталізували у лікарню.
Квартира обладнана ПГ-4, газовою колонкою та газовою кахельною пічкою. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до будинку. Обставини події встановлюють.
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