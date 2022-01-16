У Львові двоє людей отруїлися чадним газом у власній квартирі. Серед потерпілих – 16-річна дитина.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, випадок трапився у квартирі житлового будинку на вул. Заньковецької, 1. Двоє людей, серед яких дитина 2005 року народження, отруїлися чадним газом. У стані середнього ступеню важкості їх госпіталізували у лікарню.

Квартира обладнана ПГ-4, газовою колонкою та газовою кахельною пічкою. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до будинку. Обставини події встановлюють.