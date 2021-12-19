Головні новини Львова за 19 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
На території заводу «Львівсільмаш» сталася масштабна пожежа, львів'янин порізав колеса Audi Q7 через неправильне паркування, 20-річна прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 19 грудня.
Станом на 19 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 452 (+72 за попередню добу).
На території заводу «Львівсільмаш» сталася масштабна пожежа
Вогонь охопив будівлю одного з цехів. Пожежники гасили пожежу чотири години.
31-річний львів'янин порізав колеса Audi Q7 через неправильне паркування
Тепер Юрій Кошла має сплатити 119 шрн штрафу за хуліганство.
20-річна львівська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою
Богдана Качура здобула перше місце у ваговій категорії до 52 кг.
Повна програма заходів на зимові свята 2021-2022.