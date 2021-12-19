На території заводу «Львівсільмаш» сталася масштабна пожежа, львів'янин порізав колеса Audi Q7 через неправильне паркування, 20-річна прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 19 грудня.

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Станом на 19 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 452 (+72 за попередню добу).

На території заводу «Львівсільмаш» сталася масштабна пожежа

Вогонь охопив будівлю одного з цехів. Пожежники гасили пожежу чотири години.

​31-річний львів'янин порізав колеса Audi Q7 через неправильне паркування

Тепер Юрій Кошла має сплатити 119 шрн штрафу за хуліганство.

20-річна львівська прикордонниця стала чемпіонкою світу з універсального бою

Богдана Качура здобула перше місце у ваговій категорії до 52 кг.

Новий рік і Різдво у Львові

Повна програма заходів на зимові свята 2021-2022.