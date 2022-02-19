Головні новини Львова за 19 лютого
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
Для львівського ліцею на Сихові збудують новий корпус, Велика Британія переносить посольство з Києва до Львова, сотні людей вийшли на Марш єдності у Львові. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 19 лютого.
Станом на 19 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 135 943 (+317 за попередню добу).
Сотні людей вийшли на Марш єдності у Львові
Таким чином львівʼяни продемонстрували готовність чинити опір російській агресії.
Для львівського ліцею на Сихові збудують новий корпус
Будівництво нового корпусу ліцею №80 розпочнуть влітку – восени 2022 року.
Велика Британія переносить посольство з Києва до Львова
Консульські послуги надаватимуть лише за попереднім записом.
НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя
В Альянсі також вчергове закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.