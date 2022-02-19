У новому корпусі розмістять басейн, ідальню та навчальні класи

Для львівського ліцею №80 збудують новий корпус із басейном, спортивними зонами та їдальнею. Відповідні містобудівні умови та обмеження погодив виконком Львівської міськради у п’ятницю, 18 лютого.

Новий корпус збудують поруч з наявним корпусом ліцею на вул. Героїв Крут, 27 на земельній ділянці площею 1,6 га.

«Це фактично корпус для посилення інфраструктури цього ліцею. У цьому корпусі передбачено елемент басейну, який буде загальнодоступний так само у позанавчальний час для мешканців громади навколо. Тут передбачений цілий комплекс заходів щодо облаштування подвір’я і спортивної зони, а також розміщення нових класів, їдальні та іншої інфраструктури», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Фінансуватиме добудову корпусу одна з львівських будівельних компаній, однак у мерії не уточнюють, яка саме. Роботи планують розпочати вже влітку – восени 2022 року.

«Це добрий приклад співпраці міської ради і бізнесу, бо із цього приводу у нас є звернення однієї із будівельних компаній, яка висловила готовність профінансувати добудову цієї школи. В них є бажання робити це доволі оперативно. Після затвердження сьогодні містобудівних умов відразу запускатиметься розробка проекту», – повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями (МУО), висота будівель не перевищуватиме 13,8 м. На території школи побудують нові спортмайданчики, стадіон, басейн та їдальню.