Через важку хворобу померла Любомира Мандзій, колишня міністерка освіти і науки України, у Львові вшанували жертв Голодомору, у туалеті мерії знайшли муляж гранати, а анонімний мінувальник, вимагав від львівської СБУ 5 млн грн. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 27 листопада.

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Станом на 27 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 95 432 (+292 за попередню добу).

Померла екс-міністерка освіти і науки Любомира Мандзій

У суботу, 27 жовтня, померла Любомира Мандзій, колишня директорка департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та екс-виконувачка обов’язків міністра освіти та науки України. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що Любомира Мандзій хворіла на онкозахворювання.

Лікарі рятують 41-річного львів'янина, збитого водієм Mazda 6

Аварія сталася пізно ввечері п'ятниці, близько 22:15. За даними поліції, 28-річний львів'янин, водій Mazda наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП 41-річний чоловік отримав важкі тілесні травми, його одразу госпіталізували.

Анонімний мінувальник вимагав 5 мільйонів від львівської СБУ

Близько 21:15 «мінер» повідомив львівську СБУ, що залізничний вокзал та аеропорт – заміновані. Зловмисник вимагав перерахувати йому на рахунок 5 млн грн. Якщо його вимогу виконають, сказав, що вибух не станеться.

У Львові вшанували пам'ять жертв Голодоморів

У суботу, 27 листопада, у Львові вшанували пам'ять мільйонів жертв Голодоморів. На площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку львів'яни, духовенство та представники влади спершу помолилися, а потім запалили сотні лампадок в пам'ять про тих, хто помер від голоду.

У туалеті львівської мерії знайшли муляж гранати

Ввечері суботи, 27 листопада, у туалеті Львівської міської ради знайшли гранату. Про знахідку ZAXID.NET стало відомо з джерел у Ратуші, у прес-службі поліції журналістам також підтвердили, що на місці працюють вибухотехніки та криміналісти, за попередньою інформацією граната не є бойовою.