Львівщина разом з іншими шістьма областями України перейшла до «червоної» карантинної зони. Що змінюється для нас з вами? Львівські медики виписали додому першого в Україні пацієнта після пересадки легень. Почуємо його історію життя. І порція натхнення та мотивації. Зустрічайте нового героя нашого проекту «Неймовірні». Про все це розповість Віталій Кубліков.

+631

Станом на 26 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 83 356 (+631 за попередню добу).

На Львівщині оголосили «червону зону»

Розповідаємо, які обмеження чекають львів’ян із 30 жовтня.

Зниклу вночі у піжамі 19-річну львів'янку знайшли мертвою

Дівчина залишила вдома передсмертну записку, в якій написала, що має намір скоїти самогубство.

Встигаємо? Три місяці до запуску електронного квитка у Львові

Розкажемо, коли ж у Львові запрацює електронний квиток і чи все для цього готово.

Львівська клініка оголосила про безкоштовні операції для онкохворих жінок

Жінкам, які мають онкологію шийки матки або ендометрію, треба заповнити гугл-форму.