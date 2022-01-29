На Львівщині новий антирекорд за кількістю хворих на Covid-19. За минулу добу було виявлено 3791 хворого, у тому числі лише у Львові – 2105. Комбриг Валерій Курко розповів про формування Сил територіальної оборони, у Рудному збудують двоповерхову бібліотеку з літньою терасою. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 29 січня.

+2105

Станом на 29 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 116 761 (+2 105 за попередню добу).

Львівщина лідирує за кількістю хворих на коронавірус

На Львівщині новий антирекорд за кількістю хворих на Covid-19. За минулу добу було виявлено 3791 хворого, у тому числі лише у Львові – 2105.

У Рудному збудують двоповерхову бібліотеку з літньою терасою

У Рудному буде сучасна двоповерхова бібліотека за 10 млн грн, будівництво планують розпочати цього року.

«Я особисто переглядаю усіх кандидатів»

Комбриг Валерій Курко розповів нам про формування Сил територіальної оборони.

Вночі у Пустомитах поїзд на смерть збив двох людей

Від отриманих травм 42-річна жінка померла на місці, а 51-річний чоловік – у лікарні.