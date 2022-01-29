Стільки хворих на Львівщині ще не виявляли за весь час пандемії

На Львівщині новий антирекорд за кількістю хворих на Covid-19. За минулу добу було виявлено 3791 хворого, у тому числі лише у Львові – 2105. Це найбільший добовий показник захворюваності на весь час пандемії. За кількістю нових випадків Львівщина лідирує серед усіх інших областей України.

Насправді фахівці припускають, що реальна кількість хворих значно більша. Частина людей, у яких легкий перебіг коронавірусної хвороби, не звертаються по медичну допомогу, не здають ПЛР-тест і не потрапляють в статистику. А хворіють цілими сім’ями.

На Львівщині захворюваність на коронавірус почала різко зростати наприкінці січня. 21 січня в області було зафіксовано 1986 хворих, 22 січня – 3292, а вже 29 січня – 3791.

На минулу добу від ускладнень коронавірусної хвороби на Львівщині померло 12 хворих. Це найбільша кількість серед областей України.

Новий антирекорд за кількістю хворих на ковід встановлено і в Україні – 37 351. Серед хворих є багато дітей – 5341. Такої кількості також ще не фіксували.

Однак, як твердять лікарі, це ще не пік захворювання. Його очікують вже у лютому і тоді кількість хворих за добу по Україні може сягнути 40-60 тисяч.

У областях Західної України також зафіксовано доволі багато хворих: в Івано-Франківській – 2572, Тернопільській – 1487, Чернівецькій – 1085.

Нагадаємо, на Львівщині, та й в Україні загалом зараз активно поширюється штам «Омікрон». Він є менш агресивним у порівнянні з «Дельтою», проте через велику кількість мутацій поширюється швидше. Через це в Україні і у світі фіксують значний стрибок захворюваності на коронавірус