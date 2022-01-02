Головні новини Львова за 2 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
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Головний санітарний лікар України прогнозує нову хвилю ковіду, мешканка Львівщини довела в суді незаконність боргів «Львівгазу», повна програма заходів на зимові свята у Львові. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 2 січня.
Станом на 2 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 762 (+53 за попередню добу).
Мешканка Львівщини довела в суді незаконність боргів «Львівгазу»
Ольга Чепурна виграла суд у компанії-монополіста і скасувала 15,4 тис. грн боргу.
Повна програма заходів на зимові свята.
Головний санітарний лікар України прогнозує нову хвилю ковіду
Нова хвиля ковіду буде викликане штамом «Омікрон».
Традиційні різдвяні пампухи з рожою. Рецепт дня
Пропонуємо традиційний рецепт від галицької авторки Дарії Цвек.
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