Головний санітарний лікар України прогнозує нову хвилю ковіду, мешканка Львівщини довела в суді незаконність боргів «Львівгазу», повна програма заходів на зимові свята у Львові. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 2 січня.

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Станом на 2 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 762 (+53 за попередню добу).

Мешканка Львівщини довела в суді незаконність боргів «Львівгазу»

Ольга Чепурна виграла суд у компанії-монополіста і скасувала 15,4 тис. грн боргу.

Новий рік і Різдво у Львові

Повна програма заходів на зимові свята.

Головний санітарний лікар України прогнозує нову хвилю ковіду

Нова хвиля ковіду буде викликане штамом «Омікрон».

Традиційні різдвяні пампухи з рожою. Рецепт дня

Пропонуємо традиційний рецепт від галицької авторки Дарії Цвек.